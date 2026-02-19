La gran oportunidad de la Copa... o la tomas, o la dejas

La Copa del Rey de baloncesto es la única competición deportiva de elite en España capaz de desplazar a ocho aficiones para vivir una fiesta del baloncesto que contrasta con vergonzosos espectáculos futbolísticos como el vivido el martes en Lisboa con Vinicius en el Benfica - Real Madrid.

Las ocho aficiones están prácticamente juntas (nada de jaulas en lo alto de los estadios) y, a medida que los equipos son eliminados, una parte de las entradas de las aficiones perdedoras las adquieren las que seguirán en liza sin restricciones. ¿Alguien recuerda peleas o batallas campales en el basket español?

Es una de las competiciones más espectaculares y, en cierto modo, la más factible de conquistar. Para ello basta con acabar la primera vuelta de la Liga Endesa entre los ocho primeros y ganar tres partidos en tres o cuatro días. Nada que ver con unos 'play-off' ligueros o con los cuartos (incluso con eliminatoria previa) y la Final a Cuatro de la Euroliga.

El Barça completa su penúltimo entrenamiento en el Palau antes de viajar a Valencia para disputar la Copa del Rey / Marc del Río

Suele decirse que es el torneo de las sorpresas y que los favoritos no lo son tanto, aunque la realidad es que Unicaja con sus títulos en 2023 con el azulgrana Darío Brizuela y en 2025 es el único equipo que ha desafiado en los últimos 15 años la dictadura del Real Madrid y el Barça, ambos con siete títulos.

Los de Xavi Pascual no llegan en su mejor momento tras sumar cinco derrotas en los últimos siete partidos oficiales, con Juan Núñez lesionado a la espera de volver quizá en marzo, Kevin Punter entre algodones y con los checos Tomas Satoransky y Jan Vesely bastante 'tocados'.

El espejo debería ser la Copa de 2018. Los azulgranas llegaban en un momento muy duro tras la destitución de Sito Alonso y el regreso del veterano Svetislav Pesic apenas una semana y media antes de esa cita del Gran Canaria Arena. El caso es que el equipo eliminó al Baskonia (94-90), al anfitrión Gran Canaria (87-74) y derrotó al Madrid en la final por 90-92 con 21 puntos de Pau Ribas.

Kevin Punter será duda hasta el final / GORKA URRESOLA

Sin embargo, la cortedad de la plantilla y la excesiva exposición de unos pesos pesados veteranos no invitan precisamente al optimismo. La rotación se ha ido acortando por los pocos minutos de Youssoupha Fall, el paso atrás de Willy Hernangómez por culpa de los problemas con las faltas en los últimos partidos y las lesiones.

Enfrascado en la batalla electoral y en conseguir (y lograr) la cesión de Cancelo para Hansi Flick, Joan Laporta no ha cumplido la promesa que hizo a Xavi Pascual de reforzar al equipo y el propio técnico empieza a desesperarse. El Barça llegará a la Copa sin refuerzos y el plazo en Euroliga acaba el 24 de febrero.

Si tuviese que apostar (dejé de hacerlo hace décadas), no lo haría por el Barça. Veo el título por la otra parte del cuadro, con Real Madrid o el anfitrión Valencia Basket como favoritos. En cuanto a Unicaja, ha perdido potencial con las altas y las bajas más los cambios en plena temporada, por lo que no lo veo alzando su tercera Copa del Rey en cuatro ediciones.