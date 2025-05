El gran mérito de Laporta

Joan Laporta, en el clásico de Montjuïc / Javi Ferrándiz

En el mundo del fútbol, ganar es la excepción. En toda competición solo un equipo consigue levantar el trofeo. El resto de clubes se queda por el camino antes o después, por lo que en el deporte es un error entender el éxito como sinónimo de título. Incluso en las peores temporadas hay pequeñas victorias que celebrar.

Mucho se ha escrito, discutido, elogiado, polemizado y opinado sobre la gestión de Joan Laporta en su segunda etapa al frente del FC Barcelona. Cada uno inclinará la balanza hacia el lado que considere oportuno cuando llegue el momento de poner la nota final, pero la única realidad incontestable a falta de poco más de un año de que finalice su mandato es que, como todos los presidentes, ha cometido errores y aciertos. Los socios y los medios de comunicación tenemos la responsabilidad de criticar los primeros, pero también debemos aplaudir los segundos.

Esta semana, el Barça ha culminado el que, para mí, será el gran éxito de ‘Jan’ desde que regresó a la zona noble del Camp Nou en marzo de 2021. Se encontró un equipo que no solo no lograba generar ilusión, sino que provocaba cierta apatía. Que no solo no ganaba: tampoco estimulaba. Ni para bien ni, en cierto modo, para mal. La asistencia media al feudo blaugrana en el curso 2021/22 fue de 53.982 personas. Hubo un encuentro en el Estadi, contra el Alavés y con Sergi Barjuan en el banquillo en el ‘impasse’ entre Ronald Koeman y Xavi Hernández, en el que solo acudieron 37.278 personas. Es cierto que la campaña empezó con restricciones de aforo por la pandemia del coronavirus, pero las limitaciones finalizaron en septiembre, con prácticamente toda la temporada por delante.

Creo sinceramente, a pesar de todo lo que implica la venta de parte del patrimonio del club a cambio de dinero para el corto plazo, que Laporta no tuvo más remedio que activar las palancas ese verano de 2022. El Barcelona corría el terrible riesgo de generar indiferencia en el mundo del fútbol. Y eso hubiera sido el principio del fin.

No fue solo una cuestión de reforzar la plantilla deportivamente. Los culers necesitaban volverse a ilusionar con ‘cromos’ como Koundé, Lewandowski o Raphinha. ¿Que algunos de los fichajes, como por ejemplo el del polaco por 45 millones con 33 años o el del brasileño por unos 60 ‘kilos’ cuando todavía era un melón por abrir, estuvieron algo sobrepagados? En ese momento, seguramente. Ahora ya no nos lo parece tanto. Pero independientemente de esto, el club debía empezar a construir un nuevo relato para iniciar el camino de regreso al centro de la ecuación de la élite futbolística. La Masia, tan bien trabajada desde hace tiempo, ha hecho el resto.

La semana empezó con el barcelonismo ‘inundando’ las calles de Milán, sintiéndose orgulloso del equipo a pesar de la cruel eliminación de la Champions League, y acabó con un triunfo contra el Madrid para dejar la Liga vista para sentencia con récord de asistencia en Montjuïc (50.319 espectadores). Más allá de los resultados, todo lo que ha rodeado ambos compromisos ha demostrado que Laporta ha completado la regeneración. Sí, en ocasiones no ha habido la transparencia mínima exigible a cualquier mandatario de la entidad. Sí, la estrategia de jugar al límite ha jugado malas pasadas. Sí, el modelo de gobierno sin ejecutivos de primer nivel en algunas áreas es preocupante de cara al futuro. Y no podemos mirar hacia otro lado. Pero el Barça vuelve a ser la envidia de Europa. Y eso es mejor que cualquier título.