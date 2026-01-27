El gran mérito de Joan Garcia

Hace solo siete meses que Joan Garcia fue presentado como nuevo jugador del Barcelona y en tan poco tiempo ya se ha convertido en una referencia para el equipo y para el fútbol nacional. En el Espanyol se labró una fama que le sirvió para que los grandes del fútbol europeo se fijaran en él y, finalmente, el Barça se movió con rapidez para no dejarle escapar. Pagó la cláusula que hubieran podido pagar muchos otros clubes.

Llegar al Barça no era una tarea fácil. Primero porque lo hacía desde un rival ciudadano y la presión recaía sobre sus espaldas era notorio. Pasó de ser idolatrado a odiado por una afición que le vio crecer. Durante estos siete meses, a Joan Garcia le podrían haber temblado las piernas. Sin embargo, el portero ha demostrado su fortaleza mental en sobradas ocasiones. La cabeza no le ha fallado y el talento lo mantiene intacto.

Durante este siete meses también ha tenido que sacarse de encima la sombra de Marc André ter Stegen, que estaba recuperándose de su lesión y que, como bien sabe Cladio Bravo, nunca fue un rival fácil. Ter Stegen estaba asentado en el club siendo capitán y esperaba recuperar el puesto que le permitiría defender la portería alemana en el Mundial. Hoy Ter Stegen ha debutado en el Girona porque ha visto que la misión no era posible. La apuesta del club era tan firme como la respuesta de Joan Garcia. Aquí nadie ha dudado y el portero alemán se ha tenido que buscar la vida lejos del Camp Nou después de 13 años en el club. Ser portero del Barcelona no es tarea fácil. La historia está llena de casos de guardamentas que no han aguantado dicho peso. Joan Garcia lo está llevando con maestría.

Ayer el portero de Sallent fue premiado en la gala del Esport Català por su trayectoria en el presente año, siguiendo así la estela de Cubarsí o Lamine Yamal. Garcia ha sido reconocido por sus meses en el Espanyol cuyo rendimiento ayudó a salvar al equipo y por lo bien que lo está haciendo en el Barça donde ya ha ganado el primer título.