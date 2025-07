La gran mentira del retorno al Camp Nou

El Spotify Camp Nou sigue acumulando retrasos / FCB

Joan Laporta es una fiera de la comunicación; cuando algo sale torcido y mal, su capacidad oratoria es capaz de girar la tortilla para poner el foco donde a él le plazca y convencer a las masas para sacarse de encima el problema. Su tono de voz y su manera de hablar campechana conecta a la perfección con el aficionado, un target muy concreto que basa sus opiniones más en las maneras que en los hechos en sí. Este es el gran problema del fútbol y, en particular, del Barça.

Es curioso ver cómo alguien con este don haya llevado a cabo lo que es probablemente uno de los ridículos comunicativos más grandes de estos últimos años. Todos ponemos el foco en la anulación del Gamper como prueba piloto de la vuelta al Camp Nou, lo hacemos porque el anuncio no salía de una entrevista o una conversación privada, el anuncio fue a lo grande con un vídeo épico que bañó de euforia e ilusión a todos los culés. Pero esta es la enésima pifiada sobre este affaire: teníamos que volver en noviembre, en la celebración de los 125 años del club, luego en diciembre, luego en febrero, abril, mayo… y al final, como ya avanzamos muchos, no se dio el caso.

Era obvio que no sería así viendo el transcurso de las obras y sabiendo que los permisos pertinentes, como todo lo que sale del palacio administrativo, se conceden con lentitud. Son necesarios varios meses para que se dé el visto bueno una vez acabada la primera fase. La pregunta es: ¿y entonces por qué se han dado fechas que se sabían imposibles? Es un tiro al pie que deja en muy mal lugar a la junta y al club.

Los culés nunca han presionado para volver apresuradamente, todo lo contrario, la mayoría lo que piden es volver cuando sea mejor para no atrasar la finalización total de las obras. Nadie, absolutamente nadie, se hubiera quejado si se nos hubiera dicho que volveríamos a nuestro templo sagrado dentro de medio año, un año o dos. Pero los que hablamos con ingenieros y funcionarios varios, avisamos de que se nos estaba mintiendo con la fecha de manera descarada, y los que lo hicimos, recibimos críticas por hacerlo. Que si somos menos culés, que si la prensa rema en contra del club, que si Bartomeu, que si Rosell y otras cien tonterías para esconder la ineptitud bajo el insulto fácil y los monstruos ajenos.

Se puede decir que no existe oposición o que Deco y Laporta acertaron a lo grande con Flick al mismo tiempo que se denuncia la mala gestión y las mentiras en otros asuntos. Y lo de las obras del Camp Nou es uno de ellos, donde no se entiende muy bien lo que es verdad y lo que no: no volvimos ni en noviembre, ni en diciembre ni en mayo. Tampoco volveremos en agosto, ni existe –o al menos no se cumple– el famoso millón por día de retraso. No es un invento de la prensa, ni las fechas, ni esas cláusulas que nos inundarían de billetes. Cada una de estas afirmaciones han salido de la boca de Joan Laporta o de miembros de la junta directiva. Siendo honestos, no se entiende tanta mentira. Volvamos cuando se pueda.