¡Qué gran final nos quitaron!

Espectacular exhibición del conjunto de Luis Enrique en la gran final de la Champions / Martin Meissner / AP

Creo que muchos de los que nos sentamos a ver esta final de la Champions lo hacíamos sobre todo por el morbo de imaginarnos cómo hubiera sido si el finalista hubiera sido el Barcelona. ¿Qué habría pasado de no haber existido esos fatídicos últimos minutos de partido en San Siro cuando el Barcelona tenía pie y medio en la final de Múnich?.

Y la verdad es que nunca lo sabremos. Porque claro, también la final hay que ganarla. Y ni más ni menos que a este PSG de Luis Enrique que tan fuerte ha terminado la temporada. Lo que sí sabemos es que el PSG avasalló a los interistas y fue muy superior de principio a fin. Dominó y gobernó el partido con tanta claridad que apenas dio opciones desde el inicio a los de Inzaghi. Quizás el Inter nos privó casi seguro de una mejor final: este PSG contra este Barça, casi nada.

Eso es lo que más me duele, el no haber medido el nivel del campeón azulgrana con este grupo parisino. Seguro que hubiera opuesto mucha más resistencia que los interistas y que habría sido mucha mejor final, pero eso nunca lo sabremos. Lo cierto es que miramos la final con cierta envidia pero también con la seguridad de que no habría sido nada fácil ganarla, ganársela a este PSG. Poco consuelo nos queda, la verdad.

Es cierto que este Barcelona terminó con la flecha hacia arriba y una inercia ganadora que hizo que, a pesar de las múltiples celebraciones, el equipo terminara ganando ni más ni menos que en San Mamés, donde nadie ganó esta temporada. Pero la final de Champions son palabras mayores. Y este PSG, y al nivel exhibido ayer, habría exigido mucho al joven equipo de Hansi Flick. Habría sido una prueba de fuego extraordinaria. Quizás la confirmación de que los jóvenes del Barcelona no le tienen miedo a nada y que habrían plantado cara a los franceses.

En lo sentimental era casi elegir entre susto o muerte. El barcelonista ha cogido manía en los últimos tiempos al Inter por dos injustas eliminaciones y con arbitrajes descarados en contra, y tiene una enemistad crónica y acentuada con el PSG, acentuada desde la salida de Neymar. Qué se le va a hacer.

Eso sí, mención aparte está la figura de Luis Enrique, algo a lo que agarrarnos, que no es poco. Un culé hasta la médula al que en lo personal hay que desearle siempre lo mejor. Entra en la historia ganando otro triplete, el segundo, tras el que logró con el Barcelona en el 2015. Iguala a Guardiola, que también lo consiguió con el Barcelona y el City y es ya leyenda de los banquillos.

Desde la óptica Barça queda el consuelo de que la figura de Dembélé, serio rival de Lamine Yamal en la lucha por el Balón de Oro, no brilló tanto como podría haberlo hecho y las opciones del genio de Rocafonda se mantienen casi intactas e incluso aumentan tras el duelo de ayer.

Nos privaron de una mejor final.