Un gran fichaje para La Masia

Hay fichajes que generan muchas expectativas y otros que pasan desapercibidos. A veces los que no llaman la atención son más importantes y se acaban convirtiendo en grandes aciertos. Y no hablo de Nico Williams, Olmo o Kimmich. El fichaje de Fran Sánchez como ayudante de Belletti en el Juvenil A del Barça puede ser un gran movimiento de Alexanko, Deco y Toni Hernández. Lo ha avanzado en Sport Toni Juanmartí y me parece una de las mejores noticias para la cantera del Barça.

El último trabajo de Fran en el Barça fue como entrenador del primer equipo del fútbol femenino y su marcha no hizo justicia a su valía profesional. Fran Sánchez es uno de los mejores formadores del Barça en el siglo XXI. Sus inicios en la Barça Escola y en el fútbol-7 del Barça con su hermano Félix Sánchez fueron solo el inicio de 15 años trabajando con rigor y acierto en la cantera.

Fran, que actualmente estaba como coordinador en la federación catalana, es un gran conocedor del método Barça. Fran ha dirigido a jugadores de la talla de Dani Olmo, Jordi Alba, Thiago Alcántara, Oriol Romeu o Marc Bartra, entre muchos otros. Su manera de trabajar en los entrenamientos y su capacidad para exigir y potenciar a los jugadores marca las diferencias. Lo más importante en el fútbol base es captar grandes talentos, pero como decía Cruyff es fundamental contar con grandes maestros. Y Fran Sánchez lo es.

La elección de Belletti como entrenador del Juvenil A podía generar dudas, pero si su segundo es Fran la apuesta gana muchos enteros. Óscar López ha realizado una gran labor y acertar con el cuerpo técnico del Juvenil A es clave. No se trata solo de intentar volver a ganar la Liga o ir a por la Youth League, se trata de moldear y pulir a jugadores que pueden saltar al primer equipo siguiendo la estela de los Cubarsí, Lamine o Fort.

La experiencia y conocimientos de Fran Sánchez sumará mucho nivel en unos banquillos dónde hay que pulir a los cracks del futuro. La función de segundo entrenador es poco mediática y tiene escaso reconocimiento pero en equipos como el Juvenil A o Barça Atlètic esta función puede llegar a ser clave para el desarrollo de los jugadores en una edad fundamental en su evolución futbolística y personal.

La Masia necesita a los mejores maestros y en la dirección deportiva hacen bien en trabajar para potenciar a los que ya hay en casa y recuperar a los que están fuera pero tienen mucho que ofrecer para impulsar a las promesas de la cantera.