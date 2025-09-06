El gran fichaje del Barça es Laprovittola

Nico Laprovittola volvió con nota a las pistas / FCB

En esto del baloncesto lo más importante es anotar. Los equipos necesitan una defensa lo más física y lo más al límite del reglamento posible, sistemas para crear superioridad en ataque, alternativas para afrontar diferentes planes de partido... pero si después no las metes, todo queda en agua de borrajas (las infusiones de esta planta tiene poca o nula utilidad).

Y Laprovittola las mete. El argentino ha regresado este sábado a las pistas en la victoria azulgrana ante el Paris Bastetball (91-90) en un amistoso marcado por los debuts y por la ausencia de la gran mayoría de los internacionales. Y lo ha hecho a lo grande, con un acierto y un criterio que se han echado mucho de menos en los 10 meses.

El 20 de octubre de 2024 la temporada azulgrana sufrió un golpe en la zona de flotación con la grave lesión del base-escolta de Morón, quien sufrió ante el Baskonia una rotura del ligamento cruzado anterior y una lesión del menisco externo de la rodilla derecha que lo ha tenido 321 días apartado de las pistas.

"La gente no entiende lo que supone para nosotros la baja de Laprovittola", dijo Peñarroya en varias ocasiones tanto en público como en privado. El internacional con la albiceleste era el faro exterior del equipo, el jugador que daba equilibrio y escondía las carencias de un equipo mal planificado desde la dirección deportiva.

Laprovittola, con cara de satisfacción tras el partido / FCB

'Lapro' solventaba con puntos los problemas de anotación de la pareja Satoransky - Juan Núñez, creaba dudas en los rivales al erigirse en una alternativa de tiro tan válida como la de Kevin Punter y controlaba a la perfección los 'tempos' del partido como buen 'canchero'. Sí, a veces se llenaba de balón, pero era un jugador fundamental. Quizá el más importante, como se acabó demostrando.

Este sábado Will Clyburn y Miles Norris han ofrecido excelentes detalles, Juani Marcos dará frescura al equipo, Myles Cale se mostró intenso y Tornike Shengelia debe ser un líder cuando regrese del Eurobasket. Incluso no desentonó el joven Sayon Keita. Y Juan Núñez volvió seis meses después con cinco asistencias y un triple y dos tiros libres decisivos... pero el gran fichaje es Laprovittola.

El exmadridista y exverdinegro anotó 25 puntos con excelentes porcentajes desde el triple y demostrando lo que ya se sabía: que está tirando incluso mejor que antes de lesionarse. De hecho, a finales de abril y a lo largo de mayo se le podía ver en el Palau anotando un triple tras otro cuando aún no estaba en condiciones de participar en los entrenamientos con el grupo.

Peñarroya tiene esta temporada una plantilla más amplia, contará con un ayudante de plena confianza como Albert Oliver y recuperará a uno de sus buques insignia, un jugador importantísimo que debe seguir recuperando el ritmo y hacer crecer al equipo a su alrededor. Sí, Punter y quizá Clyburn son más 'estrellas', pero 'Lapro' es al menos tan importante como ellos.