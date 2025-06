El gran error de Florentino fue no vender a Vinicius

Vinicius estuvo muy discreto frente Al Hilal / EFE

No ha empezado bien la era Xabi Alonso en el Madrid. Para ser más exactos, ha empezado mal. Por el resultado, un ridículo empate a uno ante el Al Hilal; por las sensaciones, no se vio ningún cambio táctico que hiciera pensar que en el banquillo había un nuevo entrenador, y por la actitud de los jugadores. Si ya en la última fase de la temporada se vio claramente que algunos no querían correr, imagínense lo que les apetecía sudar jugando a cuarenta grados de temperatura cuando podrían estar fresquitos en las más paradisíacas playas del planeta.

Las figuras del Madrid no tienen hambre de títulos, ya han ganado demasiado. El pasotismo de Vinicus es inaceptable, vergonzoso, y el bajón que ha dado Bellingham solo se puede entender como la reacción a la indolencia de sus más afamados y millonarios compañeros. Algo así como "si aquí no defiende nadie, no voy a ser el único tonto que lo haga".

El gran problema del Madrid, y a la vez el gran error de Florentino, arranca de no haber vendido a Vinicius cuando fichó a Mbappé. El ego del brasileño no lo resistió y ya no les digo nada cuando se quedó sin Balón de Oro. Futbolísticamente hablando, era fácil de entender que son dos cromos repetidos y, lógicamente, si el equipo tenía que jugar para uno, sería para el nuevo, la última estrella.

Al margen del daño táctico previsible, la pereza de Vinicius ha arrastrado a Bellingham y a Rodrigo. Y dado que defender nunca ha sido opción para Mbappé, ya se lo dijo Luis Enrique, que, por cierto, empezó a ganar la Champions el día que Kylian se fue al Madrid, con cuatro que no corren, es difícil jugar bien.