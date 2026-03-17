Un gran equipo y una oposición muy floja

No hubo partido, ni en las urnas ni en el campo. Laporta arrasó a Font y el Barça, al Sevilla. Todo en orden, el Barça sigue embalado en su crecimiento como club y como equipo. De hecho, una cosa lleva a la otra. Primero, el equipo, sin duda. Es la razón de ser de un club, competir, ganar y hacer disfrutar a sus socios.

Todo lo demás es subjetivo. Lo objetivo, lo incontestable, son los resultados y los resultados dicen que el Barça va camino de revalidar el título de Liga y está en la lucha por la Champions. Como incontestable es que Lamine Yamal es el nuevo genio del fútbol mundial, que la cantera es la mejor del mundo y que el Nou Camp Nou ya toma forma, más tarde de lo prometido, pero el socio ya ha vuelto a casa. Y es feliz.

El Barça tiene un gran equipo con Flick y Deco como arquitectos, dos aciertos fruto de esta intuición prodigiosa del presidente. Pero es que además de intuición, ha habido un buen trabajo, la gestión de la miseria que encontró, ir hasta el límite con las llamadas palancas y, muy importante, se ha sabido mover en los círculos de poder con tanta inteligencia que ha dejado en ridículo a Florentino Pérez.

Frente a eso, la oposición ha estado muy flojita. No en vano, Font se ha quedado igual que hace cinco años, del 29,99% al 29,78%. Y si quería un plebiscito, el modelo Laporta ha ganado un 14% más. Font se ha equivocado en casi todo, ha utilizado a Xavi, otro que se ha lucido, sin tener atado un gesto de Messi; ha hecho el ridículo con Haaland, atacó sin medida a Deco, llamó empleado a Flick, se enredó con Negreira... y no estuvo ni cerca de demostrar ni una sola de las acusaciones a Laporta. Total, que mañana el Newcastle. La vida sigue igual. O sea, bien.