El gran dilema tras Lewandowski: ¿un nueve puro o uno impuro?

El Barça de la modernidad aborrece los nueves a pesar de haber tenido los mejores. Esta es la increíble paradoja que persigue al club desde hace tres décadas. Cruyff alcanzó la gloria sin un delantero centro, tras haber enviado a un nueve puro como Lineker a la banda, y solo al final culminó su proyecto con Romario, una variante tan deliciosa como efímera, prueba de la excepcionalidad de su fichaje. Luego apareció Ronaldo, pero fue casi como la visita de un extraterrestre.

En la era gloriosa del Dream Team, Pep convivió al principio con Eto’o, pero entendió antes que nadie que el carril del medio debía ser propiedad de Messi: un gran delantero como Villa tuvo que irse a la banda y una figura mundial como Ibrahimovic terminó despeñándose, incapaz de entender que el nueve, en el delicado ecosistema del Barça, corre el riesgo de ser lo más parecido a un cuerpo extraño.

En la segunda era de Messi, llegó la eclosión de Luis Suárez, un nueve tan espectacular como específico, pendiente siempre de reojo del gran ’10’. La lista de fracasos, medianías y excentricidades varias en esta posición es extensa. Hasta que llegó Lewandowski, al final de su carrera, y logró convertirse en uno de los escasísimos nueves puros que ha triunfado en el club blaugrana. Más allá de sus cifras impresionantes, el delantero polaco tuvo la inteligencia para entender a qué jugaba el Barça, cómo debía ser su rol con los más jóvenes, y cuál era el diferencial único que él aportaba. Sin él, el Barça de Xavi y de Flick nunca hubiera podido ganar los siete títulos, de los cuales tres ligas, que ha conquistado en los últimos cuatro años. Sin su experiencia y talento, que ha aparecido siempre en los momentos críticos, el club difícilmente habría sobrevivido la difícil travesía por el desierto de los últimos años.

De ahí que su relevo sea quizás el asunto de más calado de los últimos tiempos en la confección de la plantilla. El dilema es inequívoco: tras Lewandowski, ¿debe el Barça intentar el fichaje de un nueve de toda la vida, estilo Harry Kane, o debe volver a la senda clásica de un delantero híbrido como Julián Álvarez? El experimento de Lewandowski funcionó, aunque la historia demuestra que quizás fue una excepción y que el ariete, en el Barça post-Cruyff, tiene algo de contracultural y difícil de asimilar. Lo aconsejable quizás sea no volver a tentar la suerte y buscar una solución más natural en el sistema de juego más extraño y maravilloso que ha inventado el fútbol.