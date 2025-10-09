El gran dilema del Barça con Ter Stegen y de Ter Stegen con el Barça

Marc-André Ter Stegen saluda a Hansi Flick durante la presentación de la plantilla del Barça 2025/26 / EFE

El movimiento ha sido silencioso, pero cambia por completo el panorama de la portería blaugrana. LaLiga ha confirmado a SPORT que el Barça ha logrado inscribir a Joan Garcia hasta final de temporada, sin depender ya de la lesión de Ter Stegen. Un gesto que, más allá de lo administrativo, evita problemas estructurales y decisiones tipo “quítate tú para ponerme yo”. El relevo en la portería ya no es una cuestión médica o técnica: es estructural.

Ter Stegen vive el tramo final de su recuperación tras la operación de espalda del pasado mes de julio. Si todo va bien, podrá volver en enero. Pero el escenario ha cambiado: cuando el alemán reciba el alta, Flick tendrá a su disposición a Joan Garcia, Ter Stegen y Szczesny, sin necesidad de realizar nuevas inscripciones.

El alemán quiere seguir, lo ha repetido más de una vez, pero el Barça no puede garantizarle nada. Y no porque Flick haya perdido la fe en él, sino porque la planificación deportiva —y, sobre todo, económica— ha impuesto su propia lógica. Joan Garcia no llega para esperar: llega para competir. Y el club ha decidido que ya no se vive de los galones. La apuesta en verano fue clara por el exguardameta del Espanyol.

A eso se suma la presión de Alemania. Nagelsmann quiere a Ter Stegen jugando antes del Mundial, y esa exigencia puede empujar al portero a buscar minutos fuera, incluso en forma de cesión. El Barça está abierto a que Ter Stegen siga: sería un suplente de lujo en caso de cualquier contratiempo. Pero si el alemán necesita salir para ser titular con su selección, el club no pondrá obstáculos. Lo que sí tiene claro el Barça es que, si se queda, no puede exigir ser más que el portero de la Copa.

En este contexto, la decisión sobre la portería no será solo de Flick. Laporta, Deco y la dirección deportiva deberán calibrar qué pesa más: la experiencia y el liderazgo de un capitán o la apuesta por un nuevo ciclo con un portero inscrito, en forma y con margen salarial controlado.

En el Barça de hoy, todo cuenta. Y en esta partida, la portería ya no se juega solo bajo los palos, sino también en los despachos.