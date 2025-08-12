El gran deber de retener talento en el Barça

Guille Fernández, en una imagen de esta pretemporada / Valentí Enrich

Para muchos jóvenes, se acabó ese bonito sueño de verano que ha sido entrenar durante un mes al lado de estrellas de talla mundial. La pretemporada concluye en can Barça tras un mes muy intenso y en el que figuras como Jofre Torrents, Jan Virgili, Juan Hernández o Landry Farré han podido ejercitarse codo a codo junto a sus ídolos. Al lado de jugadores que escogían en el FIFA (y escogen), algunos ídolos de infancia.

Todos partían en igualdad de condiciones el pasado 14 de julio con el objetivo de convencer a Flick de que merecían estar en la gira y que eran (son) válidos para que el técnico de Heidelberg los tuviera en consideración para la larga temporada. Un calendario denso (cada vez más) que obligará a tener una plantilla amplia y a tirar a menudo de la cantera para rellenar agujeros que se formarán en forma de lesiones, sanciones, etc.

LOS ELEGIDOS PARA ASIA

El técnico alemán decidió que siguieran rumbo a Asia, en la segunda parte de la preparación, Guille, Jofre, Toni y Dro. Los ‘gypsy kings’ ya estuvieron el curso pasado y son dos activos importantísimos del fútbol formativo del Barça. Jugadores que se consolidaron en Primera RFEF la temporada anterior siendo juveniles de primer año y que están madurando a nivel futbolístico a pasos de gigante. Dos giras con el primer equipo del Barça con 17 años recién cumplidos. Casi nada.

Toni, Guille, Jofre y Dro han cautivado a Flick durante la gira / FC BARCELONA / SPO

Guille con ese talento especial, con un físico privilegiado y con la pausa y la visión en tres cuartos de campo. Toni, con ese dinamismo y polivalencia. Jofre, un proyecto de lateral izquierdo titular para marcar una época con la camiseta del Barça. Y Dro, una irrupción inesperada en esta pretemporada. Una vez han terminado los días de pruebas, ahora el trabajo de Deco y del club es retener el talento que debe asegurar la permanencia del estilo y los éxitos del futuro. Lógicamente, cada caso es un mundo y se debe tratar de forma personalizada y tan importante es la voluntad del club de cuidar, mimar y trazar una hoja de ruta como de los futbolistas de tener la voluntad de apostar por el Barça.

DECISIONES QUE PUEDEN MARCAR EL FUTURO

Son días y semanas de tomar decisiones y de plantear con tacto a los entornos cuál es el camino trazado para cada uno de ellos. No es un equilibrio sencillo y hay que tener en cuenta que cualquier paso en falso puede repercutir en el futuro. En la entidad azulgrana el degoteo de jóvenes sobradamente preparados para dar el salto es continuo y el ‘filtraje’ cada año no es nada sencillo. En este ‘juego’ entran desde los reponsables de La Masia, pasando por el propio Deco y el staff técnico del primer equipo.

Nadie esconde que el descenso del filial a Segunda RFEF ha sido un palo en la rueda importante este verano a nivel de transición entre fútbol formativo y primer equipo. Encontrar el punto de encuentro es imprescindible.