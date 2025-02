Gran Canaria, paraíso para la Copa, pesadilla para el Barça

El redactor de SPORT, Marc del Río, analiza la Copa del Rey de Baloncesto disputada en Gran Canaria / Marc del Rio

La Copa del Rey de baloncesto ha vuelto a demostrar un año más que goza de buena salud, y que traer el torneo a la cálida y acogedora Gran Canaria ha sido un gran acierto. Las Palmas se ha volcado con la competición, a nivel organizativo la ACB ha vuelto a cumplir con un trato exquisito que nos ha permitido trabajar con todas las facilidades, y en definitiva, el torneo ha transcurrido en un abrir y cerrar de ojos. Desde aquí, agradecer a nuestra audiencia por la confianza en todos estos días de trabajo.

Tras tres días de acción, la final de Copa reservó un auténtico partidazo entre Unicaja y Real Madrid. Los malagueños levantaron su tercer título copero tras acabar con los blancos por 93-79. Triunfo inapelable para los de Ibon Navarro, y el técnico vitoriano reconoció, a los micrófonos de SPORT, que el siguiente gran objetivo es estar en una final de la Liga Endesa.

El partido por el título tuvo a un Kendrick Perry brillante, 'MVP' y autor de 27 puntos (21 de ellos en el último cuarto), y a un David Kravish que sí que se ganó con creces la etiqueta de 'Anti-Tavares', con 20 puntos y cinco triples que condenaron a un Real Madrid en el que Sergio Llull y Facundo Campazzo, con 14 puntos cada uno, estuvieron demasiado solos en anotación.

En clave Barça, la Copa del Rey ha significado el enésimo fiasco de la temporada, tras despedirse a las primeras de cambio ante La Laguna Tenerife, con un Marcelinho Huertas que fue el ejecutor del conjunto azulgrana.

El error del Barça con Marcelinho

Curioso que fuese el base brasileño el principal 'culpable' de echar al equipo catalán de la Copa. El Barça contactó con él hace algunos meses para tratar de lograr su fichaje, pero lo veían como un parche y fueron incapaces de ofrecerle el año y medio de contrato que tiene firmado con Tenerife. Un error más, esta vez de racanería, que se suma a un sinfín de errores que se vienen cometiendo desde el verano de 2023.

Marcelinho Huertas firmó una actuación para el recuerdo en la victoria ante el Barça / ACB Photo - Mariano Pozo

El fracaso de caer en la Copa en cuartos de final no ha llevado a tomar ninguna decisión. Y ese es, precisamente, el peor mal que viene acompañando a la sección en esta campaña: el equipo no encadena dos semanas de un juego regular, la cifra de derrotas se acerca a las 30 y eso que estamos a mediados de febrero, y aquí nadie es capaz de dar un golpe de timón que trate de evitar un naufragio que se ve venir desde hace semanas, incluso meses. No hay que olvidar que el Barça está séptimo en Liga Endesa y noveno en Euroliga. Con lesiones importantes, sí. ¿Y quién no las tiene?

Por suerte, el Infantil de Oriol Barrera volvió a revalidar el título de la Minicopa Endesa, dejando claro que el trabajo que se hace en la base sigue dando resultados en pista, y formando a jugadores que trabajan para tener su oportunidad en el primer equipo.