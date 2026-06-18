Un gran Barça cambia el signo de la final

Un autentico partidazo el que se vivió en el Roig Arena con el Barça dando un golpe sobre la mesa para llevarse una primera victoria en la final que puede llevar a los blaugrana al primer título de Liga en los últimos tres años.

Aunque todavía es pronto para hablar de las opciones reales de sorprender al Valencia Basket, la realidad es que el golpe bajo que le ha asestado el conjunto de Xavi Pascual a este Valencia ha sido descomunal.

Con su estilo eléctrico y casi indestructible, los de Pedro Martínez no habían perdido un solo partido en los play-offs y suman el primero en el peor momento para ellos. Un golpe que duele y mucho y ahora el segundo encuentro del sábado pone a los ‘taronja’ contra la pared y habrá que ver como reaccionan a una situación que no han vivido hasta ahora.

El Barça, por contra ya ha hecho los deberes a las primeras de cambio, y buscar el segundo triunfo ya no es una utopía. ¿Quién hubiera pensado disfrutar de lo lo visto este jueves en el Roig Arena tras la paliza que le asestó al Barça el pasado 31 de mayo? Nadie.

Un triunfo que cambia el signo de la final y permite al Barça recuperar el orgullo perdido en aquél encuentro de infausto recuerdo. Pascual ha conseguido darle la vuelta a la tortilla desde aquél momento y puede seguir haciendo historia como entrenador.

Un Barça crecido en el momento más crítico y que ha devuelto la ilusión a los aficionados en un año de mucho sufrimiento. Una primera victoria a la que hay que sumar dos más, pero la primera piedra del éxito ya está puesta.