Un gran Barça cae castigado por los detalles
Faltó poco. Muy poco. Poquísimo. El Barça cayó, sí, pero lo hizo después de ofrecer una primera parte que no solo dignifica la eliminación, sino que invita a pensar que este equipo tiene un gran futuro. Faltó muy poco. Sí, poquísimo. Es más, todo se decidió por pequeños detalles: un golpe en la cara a Fermín que detuvo el partido cuando mejor estaba jugando el Barça; un gol anulado por fuera de juego de Ferran y, de nuevo, una expulsión señalada por el VAR.
Todo eso demuestra que la eliminatoria no se escapó por falta de fútbol, ni por falta de personalidad, ni mucho menos por ausencia de ambición. Se perdió en esos detalles mínimos que tantas veces separan la gloria del golpe y que te dejan fuera con una crueldad tremenda.
Lo que hizo el equipo de Flick en la primera mitad fue, sencillamente, extraordinario. No se limitó a competir: sometió al Atlético. Lo hizo, además, con un repertorio que habla muy bien del presente y aún mejor del futuro. Presionó arriba, atacó con sentido, defendió con valentía y transmitió una convicción que no siempre se asocia a un grupo tan joven.
En medio de todo eso, Lamine Yamal estuvo estratosférico. Lo suyo ya empieza a entrar en una categoría distinta. No solo por lo que hace, sino por el efecto que provoca. Marcó, desequilibró y empujó al rival hacia el miedo. Cada balón que recibía parecía llevar una amenaza incorporada. Y eso, en un futbolista tan joven, resulta tan fascinante como decisivo. También estuvieron a un nivel altísimo Fermín, Ferran y Eric, dentro de una actuación coral que demostró que este equipo tiene talento y tiene carácter.
Que un equipo con una media de edad inferior a los 25 años firme una actuación así en una noche de tanta exigencia no es una anécdota. Es una señal. Una de esas señales que obligan a mirar más allá del resultado.
Es evidente que perder duele, pero una cosa no invalida la otra. Este equipo necesita retoques, sí, pero también merece crédito. Mucho crédito.