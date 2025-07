Un gran arranque para lograr el sueño pendiente

Eurocopa 2025: España - Portugal, en imágenes. / PETER KLAUNZER / EFE

Puede parecer que todo lo que no sea ganar un Mundial se queda pequeño. Que tras tocar el cielo en Sídney, el resto ya solo puede saber a trámite. Pero no. Nada más lejos de la realidad. Esta Eurocopa no es menor.

Para España, esta Eurocopa es el reto que le queda. El único título que falta en las vitrinas de una generación que lo ha cambiado todo.

El debut ante Portugal, con victoria incluida, no es solo un buen inicio: es un aviso de que tienen claro lo que hay que hacer para ganar el título. Que no hay exceso de confianza en un equipo que sabe lo que cuesta ganar y lo que significa competir. España ha empezado esta Eurocopa con la actitud de quien no quiere vivir del recuerdo. Con hambre. Con fútbol. Con personalidad.

Y lo mejor es que no solo se habló de actitud: también hubo goles. Esther González fue la gran protagonista con un doblete, mientras que Vicky López, Alexia Putellas y Martín Prieto completaron la manita.

Porque aunque a veces se olvide, España nunca ha pasado de cuartos en este torneo, y están decididas a que esta Eurocopa, más que una cuenta pendiente, sea un objetivo ilusionante. Y empezar superando ese primer obstáculo, sin Paredes, sin Cata y con Aitana recién recuperada de una meningitis que la tuvo fuera de combate en el último amistoso, demuestra que el bloque está por encima de cualquier contratiempo. Que la solidez del grupo es ya una seña de identidad. Incluso sin algunos de los pilares de la selección, lo que más ha brillado ha sido el equipo.

El Mundial fue histórico. Pero esta Eurocopa es un reto emocional y competitivo. No por ser menor, sino porque es el que falta. Y por eso, empezar así -con fútbol, contundencia y mensaje- es la mejor noticia posible. El camino será largo, pero España ya ha dado el primer paso. Uno firme, convincente, ilusionante. Uno de campeonas.