Dos gramáticas del fútbol

Argentina y España no disputaron solo una final. Discutieron, durante ciento veinte minutos, qué es el fútbol y de dónde nace. No fue solo un partido, fue un debate. La albiceleste lo entiende como una prolongación de la calle; la roja, como el respeto al balón que nace de una academia.

Argentina juega con la memoria del potrero. Incluso cuando tiene futbolistas formados en Europa, conserva algo indómito: la picardía, la sospecha, la amenaza, el instinto de supervivencia. Para el argentino, el partido nunca es únicamente un problema táctico, es también un duelo de carácter. Hay que saber cuándo apretar, cuándo ensuciar, cuándo provocar o cuándo resistir. El jugador listo ocupa un lugar central en su cultura, ese que interpreta antes que nadie la frontera borrosa entre la norma y la oportunidad. Por eso Argentina compite como si cada encuentro contuviera una deuda histórica. Juega contra el rival, pero también contra el tiempo y contra la posibilidad de sentirse inferior. Su fútbol tiene algo de relato nacional: una mezcla de orgullo, desconfianza y rebeldía. No necesita dominar para sentirse dentro del partido. Le basta con que el partido siga abierto.

Esta España nace de una revolución. Durante décadas se explicó a sí misma mediante la furia: correr más, chocar más, sufrir más, pero sin modelo, ni resultado que lo argumentara. Hoy, se asimila más a la naranja mecánica, que a la rojigualda tardo franquista. Esa identidad construida sobre el esfuerzo era, sobre todo, la resignación a la existencia del talento. Pero el fútbol español, mirando al Barça (o a Cruyff), con un entrenador nacido en el Madrid (Del Bosque), decidió cambiar de idioma. Dejó de invocar el coraje como única respuesta y empezó a confiar en el talento, en la pausa, en la pelota como elemento de autoridad. La nueva España redefinió su carácter. Su valentía consiste en convertir el balón en una propiedad. No busca imponerse por la fuerza, sino por la inteligencia del espacio. Allí donde antes había furia, ahora hay paciencia. Donde antes había heroísmo, ahora hay dominio.

La final enfrentó, por tanto, dos maneras de relacionarse ante la victoria. Argentina cree en el instante, en el rebote, en la astucia. España cree en la secuencia, en la superioridad construida, en la lógica del pase. Ninguna de las dos visiones es moralmente superior. El fútbol se empobrecería si tuviera una sola gramática. Necesita la calle y la academia, la pausa y la emboscada, el jugador que piensa tres pases por delante y el que advierte que el partido ha cambiado de temperatura.

Quizá por eso las grandes finales no se recuerdan solo por el campeón. Argentina y España no solo querían una copa, querían demostrar la superioridad de su manera de entender. Y eso, en el fondo, es lo que convierte una final en algo más grande que un partido: la sospecha de que detrás de cada acción hay una idea del mundo (del fútbol). Hoy Argentina llora, España ríe; pero podría ser todo lo contrario. Y luego está Messi, único, que será siempre Dios en el planeta fútbol. Porque todas las religiones, y el fútbol es una, deben tenerlo.