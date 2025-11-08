Gràcies, Joan

Aunque fuese solo con una sesión de entrenamiento y con 21.795 espectadores, el barcelonismo vivió ayer un día para el recuerdo, el del retorno a casa dos años y medio después. El Spotify Camp Nou está ya preparado para albergar partidos y, si no sucede nada extraño, el primero llegará muy pronto. Será el 22 de noviembre ante el Athletic o siete días después contra el Alavés coincidiendo con el 126 aniversario del club. Así lo indicó el propio presidente Joan Laporta en Brujas.

El barcelonismo pudo sentir ayer orgullo. Pudo comprobar que todavía queda para que el estadio esté totalmente acabado, algo previsto para finales de 2027, cuando se acabará de colocar la cubierta, pero también que el FC Barcelona tendrá uno de los mejores estadios del mundo, si no el mejor. Y todo ello, a pesar de los retrasos y de las polémicas es mérito de Joan Laporta y su junta directiva. Todos ellos tuvieron la valentía de, en una época de crisis absoluta, liarse la manta a la cabeza, salir a buscar financiación e iniciar las obras de un estadio que debía haberse remodelado hace bastantes años, una construcción imprescindible para poder seguir compitiendo con los grandes clubes europeos que tienen un modelo de propiedad muy diferente al del FC Barcelona. Una construcción que permitirá al club lograr unos ingresos para poder estar entre los mejores y también poder ir retornando la deuda que ahora mismo tiene. El Barça necesitaba un presidente valiente y eso es lo que votaron los socios. Agradecimiento por la decisión. Arriesgada, pero necesaria.

El retorno de la competición al Spotify Camp Nou está más cercano que nunca. Llegará cuando se obtenga la licencia de Primera Ocupación de la fase 1B de las obras y con unos 45.000 espectadores en las gradas. Ahora hará falta que acompañe el equipo. Decía el propio Laporta en Brujas, cuando se le preguntó por el futuro de Hansi Flick que el entrenador alemán está muy ilusionado y con muchas ganas de dirigir a los suyos en el recinto de Les Corts. Poco después de aquellas palabras del presidente, el conjunto azulgrana hizo aguas en defensa en el estadio Jan Breydel y no pasó del empate.

Flick dejó claro tras el partido que no piensa renunciar a su filosofía y a su estilo de juego. La línea avanzada es innegociable y dice tener detectado el problema que provoca que lo que tan bien salía la pasada temporada no salga bien en la actual. Será clave lograr la victoria este domingo en el siempre incómodo campo del Celta. Resetear durante las dos semanas del parón de selecciones, recuperar lesionados y encontrar soluciones. Tras el parón, el equipo volverá al Spotify Camp Nou y debe hacerlo con las mismas sensaciones mostradas la pasada temporada. Si lo consigue, volverá a luchar por todo ya en casa.