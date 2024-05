Gracias Xavi, gracias Jonatan

Giráldez, con la Champions / JAVI FERÁNDIZ

Seguimos con el contraste de emociones continuadas a la que el Barça nos ha acostumbrado esta temporada que ha finalizado. Hemos pasado de la inesperada destitución de Xavi Hernández a la euforia de haber podido celebrar la victoria en la Champions del equipo femenino. Toda la temporada ha sido así, un 'Dragón Khan' de emociones, llena de despropósitos que van desde la directiva hasta el vestuario. Ahora no nos queda otra que esperanzarse con que el cambio de entrenador y la promesa de poder fichar este verano en condiciones, digamos, normales, acabemos teniendo unos mejores resultados la próxima temporada, para al menos, ganar algo.

Es de agradecer la tarea de Xavi Hernández, una leyenda del club que, a pesar de lo controvertido de su trabajo, ha demostrado ser un de pies a cabeza, un caballero. Porque después de la esperpéntica y todavía incomprensible destitución, a los pocos días de haberle reafirmado como entrenador, ha colaborado con una ejemplar actitud a no embrutecer todavía más la situación del club. Con buen criterio, su reacción ha sido muy inteligente. Él sabe que marcharse como lo hizo Koeman, aunque tuviera toda la razón, cierra más puertas que otra cosa. Pero, además, Xavi es culé y quiere seguir siendo recordado como la leyenda que es. Mejor así. A pesar de que los resultados no han acompañado, Xavi ha trabajado y lo ha dado todo. Al final, lo que tanto enojó a Laporta, es que Xavi dijese la verdad. La verdad no vende.

Quiero felicitar también a Jonatan Giráldez por la excelente labor de tantos años con el equipo femenino. Espero no tener que echarle de menos, y confío que quien le suceda sepa trabajar con la extraordinaria plantilla que tenemos. Este año he disfrutado viendo jugar al equipo y ojalá el campeonato de Liga gane en calidad. Es una lástima que exista tanta desigualdad entre el Barça y el resto de equipos. Hay que apoyar desde las instituciones a los clubes y ayudarles a crecer para que nuestra Liga sea más competitiva de lo que es ahora. Florentino Pérez, al parecer, no está por la labor, y mientras el Barça no tenga competencia en España, tendrá que seguir midiéndose a los equipos europeos, que esos sí van en serio.