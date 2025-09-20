Muchas gracias por segunda vez, Nico Williams

Rashford ha recuperado todo su brillo en el Barça de Flick / Valentí Enrich / SPO

Nico Williams ha estado dos veces a punto de fichar por el Barça y al final se rajó las dos por cuestiones que él sabrá, pero que van desde falta de personalidad para aguantar las presiones del Athletic, no fiarse de que el Barça pudiera inscribirle, cuando aquí todos los que han fichado están perfectamente inscritos, o porque utilizó al Barça para conseguir una suculenta renovación con su club, que es lo que ha acabado sucediendo. Pero es igual, eso ya es lo de menos. Lo de más es que el Barça ha salido ganando las dos veces que Nico prefirió quedarse en San Mamés.

La primera vez, no fichar a Nico Williams permitió contratar a Olmo pero, sobre todo, reinventar a un Raphinha espectacular por la banda izquierda, que tal vez con Nico no hubiera tenido sitio en el once titular, o cuando menos, no con el protagonismo que tuvo y sigue teniendo. Recuerdo que nueve o diez meses meses atrás, un servidor ya dio las gracias al extremo rojiblanco por haberse bajado del autocar azulgrana.

Ahora hay que volver a dárselas. Gracias, porque Deco pudo ejecutar una operación que realmente puede ser histórica, la cesión de Rashford con una cláusula de compra voluntaria de 30 millones, que si todo sigue así, se ejercerá sin duda. Y lo más importante: por menos de los 62 kilos que habría que haber pagado al Athletic, el Barça podría tener a Joan García y al extremo inglés del United. Joan García y Rashford por 55 millones sería una doble ganga casi imposible de encontrar. De momento, Joan para como un fuera de serie y Marcus ataca como un ídem. Gracias por segunda vez, Nico Williams.