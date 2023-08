Gracias, Gonzalo

Lo que está pasando actualmente en las secciones es propio de las diferentes visiones de modelos de club que existen entre los culés. Aquellos que creen que el Fútbol Club Barcelona debería ser solo un club de fútbol y los que piensan que las secciones son un complemento que nos hace ser diferentes y únicos.

Obviamente no hace falta descubrirle a nadie el criterio que, sobre este tema, tiene el presidente Laporta; excepto cuando toca ir a celebrar y recoger trofeos, la prioridad es el balompié. Ese es un tema sobre el que podríamos debatir otro día.

Tampoco me encontrarán en este artículo discutiendo la política deportiva de la entidad sobre las secciones. Supuestamente los responsables profesionales tienen el criterio y la profesionalidad para hacerlo. Los resultados en el medio plazo darán o quitarán razones.

Obviamente hay un criterio imperante: “recortar presupuesto”. Solo abordaré las formas y las maneras como gestionamos uno de los máximos activos y emblemas de la entidad: los deportistas. Podría encontrar distintos casos de salidas más que debatibles, por cómo se han ejecutado en forma y manera… y del ahorro real que han generado. Me centraré solo en la última: Gonzalo Pérez de Vargas.

Que nadie busque en este artículo una afinidad personal con él. Le conozco, hemos hablado en alguna ocasión, pero no hay un vínculo afectivo más allá del que cualquier culé puede tener por los deportistas que han representado con dignidad, honestidad y excelencia a nuestro club.

En estos días que sublimamos la capacidad de la Masia para generar talento de forma asombrosa, el portero del equipo de balonmano es un ejemplo paradigmático. Un chico toledano que, con 16 años, llegó a la entidad blaugrana, creció deportivamente, fue cedido hasta en tres ocasiones, que finalmente se asentó, de muy joven, como portero titular del equipo.

En un deporte tan longevo para los deportistas como el balonmano, perderle con 34 años siendo, quizás, el mejor portero del mundo, sorprende. Dudo que económicamente, con las cifras que mueve este deporte, el Barça no pudiera plantearse mantener al jugador.

Si deportivamente hay pocas dudas, humana y sentimentalmente no hay ninguna. Pero si hay una cosa que todavía me sorprende más, es quitarle la capitanía del equipo, a falta de dos temporadas para que marche. Me parece un mensaje zafio. Por respeto a lo que ha dado al club, porque es un líder, porque es un ejemplo, porque no hay ninguna duda de que será profesional hasta el último día, porque será culé siempre, porque su integración en nuestra cultura ha sido ejemplar y por un montón más de porqués que la extensión de una contraportada no me permite elaborar.

Lo hicimos mal con Messi, lo hemos hecho peor con Pérez de Vargas. Ambos podían haber sido ‘one man club’. Yo no esperaré dos años a decírselo, ni a que le hagan un homenaje en formato “queda bien” en su último partido. Gracias, Gonzalo.