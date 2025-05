¡Gracias Flick, gracias Lamine, gracias Laporta!

LaLiga: Espanyol - Barcelona, en imágenes. / Associated Press/LaPresse / LAP

Solo tiene 17 años y ya es el mejor futbolista del mundo. Así que no podía ser otro el autor del gol que abrió el marcador en Cornellà, siendo decisivo para ganar la Liga. No fue el mejor partido de los azulgranas, pero a estas alturas lo que contaba era sumar tres puntos y dar por terminado el campeonato.

Una Liga que los futbolistas de Hansi Flick han conquistado con solvencia y ofreciendo un espectáculo futbolístico que ha enamorado a toda Europa.

LaLiga: Espanyol - Barcelona, en imágenes. / Associated Press/LaPresse / LAP

La temporada ha sido excelente y es tiempo de agradecimientos. Al primero que hay que felicitar es al técnico alemán. Con un solo fichaje ha logrado revolucionar una plantilla que mostraba signos preocupantes de decadencia y ha sacado un rendimiento inesperado a ciertos futbolistas que parecían no tener el nivel suficiente para jugar en el Barça.

s verdad que la brutal irrupción de Lamine Yamal lo ha cambiado todo, pero sin un entrenador con las cosas claras, difícilmente habrían logrado tres títulos y alcanzar las semifinales de la Champions. Una fantástica temporada a la que solo han sobrado los dos minutos posteriores a la remontada conseguida en Milán.

Nadie en Europa como el Barça

No hay en toda Europa un equipo que juegue como lo hacen los azulgranas y no hay un futbolista como Lamine Yamal. Así que el futuro es esperanzador. Dicho esto, también ha mostrado algunas carencias que deben ser corregidas para convertirse en un equipo imparable. Es verdad que eso significa traer algunos refuerzos, pero tiempo habrá para hablar de este asunto.

Ahora toca disfrutar del éxito obtenido, salir este viernes a las calles para rendir homenaje a los futbolistas durante la rúa y celebrarlo por todo lo alto en el último partido en Montjuic.

Será la primera gran fiesta de Lamine Yamal, Cubarsí y todos estos jóvenes que tanto han aportado en el primer año de Flick.

LaLiga: Espanyol - Barcelona, en imágenes. / Jose Breton / AP

Toca también felicitar al presidente, Joan Laporta que en lo deportivo acertó de pleno con la contratación de Flick y a Deco, por su trabajo en la sombra. Y, toca observar con atención los próximos movimientos de Florentino Pérez tras uno de sus fracasos más sonados. El fichaje de Mbappé tenía que convertir al Madrid en el mejor del mundo y terminaran la temporada en blanco. No hace falta decir nada más.

Bueno, sí. ¡Gracias, Flick, gracias, Laporta y gracias Lamine!