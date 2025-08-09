Muchas gracias por todo capitán

Íñigo Martínez celebra la última liga conseguida con el FC Barcelona. / AP

El Barça se quedó el jueves sin dos capitanes. La junta directiva, de forma consensuada con la dirección deportiva y el cuerpo técnico, le quitó por la mañana el brazalete, de forma provisional, a Marc-André Ter Stegen. Ninguna queja por parte de los aficionados debido al comportamiento del portero en los últimos meses.

Horas más tarde saltó otra noticia. El Barça perdía a otro de sus capitanes. En este caso a un capitán sin brazalete, pero a uno de los principales líderes del equipo tanto dentro como fuera del terreno de juego. Iñigo Martínez, uno de los puntales del exitoso Barça de Hansi Flick, deja el club para irse al Al Nassr de Arabia Saudí. La indiferencia mostrada con Ter Stegen se convertía en poco menos que un mar de lágrimas por la pérdida del central de Ondarroa.

Iñigo Martínez solo habrá estado dos temporadas en el Barça, pero se va como un ídolo por todo lo que dio al equipo durante el pasado curso. Ideal para jugar con la mentalidad impuesta por Flick, marcó la línea como nadie desde el primer momento, lideró la defensa avanzada y llevó al equipo hacia campo contrario en la presión, algo a valorar mucho en un jugador de 34 años, que siempre tiende a taparse en su área. Además, hizo crecer muchísimo a Pau Cubarsí, que seguro echará mucho en falta tener al lado a un futbolista que siempre le ha cuidado y le ha enseñado el oficio de central.

Iñigo es una pérdida importante para Flick por todo lo que le daba dentro del campo, pero también por todo el buen rollo que generaba en el vestuario. A pesar de la diferencia de edad, siempre ha estado pendiente de los más jóvenes. Un consejo suyo siempre ha sido bienvenido y ha sido exigente con ellos cuando ha sido necesario debido a su carácter ganador, ese que sacó en varias ocasiones sobre el campo tras cortar una jugada de gol. Todos los barcelonistas recordarán aquella celebración tras evitar el empate del Leganés en un partido importante en la lucha por la Liga. Ha cuidado a los jóvenes y ha hecho grupo con futbolistas como Pedri, Eric o Ferran, a quien fueron a ver en bicicleta al hospital la noche de las celebraciones por el título de Liga. Y se ganó a todos los culers en la rúa de celebración del triplete de títulos nacionales ganados por el Barça ondeando una bandera independentista.

Muchas cosas buenas de Iñigo en el Barça en tan solo dos temporadas. Una lástima que no llegase cuando le quiso Ernesto Valverde en 2017 porque los barcelonistas hubiesen podido disfrutar mucho más tiempo de un gran central y una gran persona. Por todo ello, sabiendo que el Barça pierde una pieza importante, muchas gracias y mucha suerte, capitán.