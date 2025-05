El GP de Miami: oro parece, F1 no es

Sainz y Piastri, en plena lucha durante el GP de Miami / AP

Es más que probable que dentro de diez años Fernando Alonso siga en la Fórmula-1 que mis artículos sobre la misma continúen gozando de la confianza de los lectores de este periódico.

Lo que sí es seguro, según nos contaron ayer, es que la disciplina reina del automovilismo deportivo seguirá pasando -que no compitiendo- por ese esperpento temático de Miami. Y puede que, a este paso, lo siga también haciendo por otros antros como Las Vegas, Jeddah, Bakú y semejantes lugares cuya tradición por la F1 está tan arraigada a la historia de este deporte como la de un servidor a la de la tauromaquia.

Dicen que el contrato de la ciudad de Julio Iglesias con Liberty Media ha sido prolongado por ¡diez años! Y es que en los paraísos de Florida ya se sabe que la duración (y dureza) de las cosas depende tanto de la química como del dinero que se invierta en mantener cualquier tipo de tersura.

Iluso de mí, que dudaba que el contrato que aseguran tener en Madrid con la F1 pudiera durar la década prometida… Ya ven. Claro que todo depende de cuándo empiece a ponerse en marcha la especulación del rimbombante “Madrid-ring”, “el Miami de Europa para la F1” como lo han definido algunos…

Y en el ínterin seguimos sin noticias de la renovación del contrato con la F1 más allá de 2026. Pero ya se sabe que esta semana con lo del apagón no todas las comunicaciones han fluido con la velocidad que sería deseable.

Lo que sí va a toda mecha son los rumores sobre el discreto rendimiento que Lewis Hamilton está teniendo como piloto de Ferrari. Tanto, que ya hay quien empieza a poner en duda que el británico vaya a seguir compitiendo más allá de esta temporada pese al supersónico contrato que firmó con los de Maranello.

Está claro que su brillante palmarés no le convalida el sufrimiento que está viviendo en su etapa de rojo.

Que Leclerc estaría por delante en los primeros compases de la temporada entraba dentro de lo previsible. Pero tanto, no.

El inicio de este 2025 está siendo una pesadilla para Hamilton, y también para Fernando Alonso, no lo pasemos por alto.

Nadie puede poner en duda la calidad de ambos, su categoría al volante, ni olvidar las horas de ensueño que su talento infinito nos ha regalado en el pasado. Pero la actualidad es muy distinta. No estoy cuestionando para nada su capacidad, por supuesto. Ni tampoco estoy insinuando que haya llegado su hora de dejarlo. Yo quiero seguir disfrutando de su presencia por mucho tiempo más. Pero está claro que ni Fernando ni Lewis lo están pasando nada bien, y no creo que en la pista de la llamada “Ciudad mágica” (no se exactamente por qué, ni me importa) las cosas vayan a cambiar radicalmente.

En el “Miami sound”, donde los DJ’s que van a darnos la turra durante el fin de semana, la tontuna promocional que se monte en paralelo al GP, el desfile de silicona y oropel del famoseo que se prepara para pavonearse en los preliminares de la parrilla del domingo, y otros artificios de cartón piedra que suelen adornar esta ”carrera”, como el griterío del coro, suelen tener más reconocimiento que los pianísimos de las super-estrellas.

Veo Miami y me acuerdo de cuando era pequeño y al salir de Barcelona en coche alucinaba con los decorados de los estudios de “Esplugues City”. De entrada aquello parecía la ”main street” de Carson City, pero cuando el coche de mi padre avanzaba por la carretera, descubrías que sólo era un decorado... como Miami.