GP de Barcelona-Catalunya: una celebración para disfrutar

Desde que la F1 llegó al Circuit de Catalunya en 1991, cada una de las ediciones del GP que se han disputado aquí ha supuesto un reto para sus organizadores. Afortunadamente, el envite se ha solucionado casi cada año con un éxito notable, e incluso en alguna ocasión la carrera ha sido distinguida como la Mejor Organización de la temporada recibiendo el Race Promoters Trophy.

El año pasado Montmeló se jugaba su continuidad en el calendario, y para ello los esfuerzos que se hicieron para convencer a Liberty Media para que siguieran apostando por Barcelona fueron gigantescos. Algunos puede que incluso desproporcionados, a mi parecer, como fue el caso de la gigantesca inversión realizada para actualizar sus instalaciones, como dijeron que era de obligado cumplimiento para la renovación del contrato. Bien está lo que bien acaba: el circuito luce muy bien, y el contrato fue prolongado.

Para los que vivimos la travesía del desierto que supuso el final de la F1 en Montjuic hasta el estreno de la pista catalana, la incertidumbre ante los rumores que apuntaban que Montmeló iba a perder su slot en la lista de los Grandes Premios fue desesperante. Hoy, que en España haya una carrera de F1 nos parece lo más normal; incluso este 2026 habrá dos.

Pero sólo los que vivimos el martirio de tanto tiempo de sequía, de tener que hacer muchos kilómetros para seguir disfrutando con la disciplina reina del automovilismo deportivo, el riesgo de que la F1 volviera a escaparse de casa, el más mínimo atisbo de que esta se perdiera nuevamente, ha sido motivo de nervios y tristeza. Pero, como decía antes, bien está lo que bien acaba, y particularmente pienso que el carácter bianual de esta carrera en el trazado catalán no sólo es una magnífica noticia, sino incluso mejor que si esta se disputara cada año.

En una ocasión le pregunté a Artur Mas si la F1 estaba garantizada para siempre en Catalunya. A lo que el entonces President de la Generalitat me respondió: “i qui ho pagarà això?” La respuesta me dejó fastidiado, pero el tiempo me ha enseñado que aquel era el planteamiento correcto.

Si por mi fuera, y probablemente para todos los aficionados, habría F1 en Barcelona no cada año, sino cada mes. O cada semana, como en la Nascar. Pero, claro: “qui ho pagarà això?”.

Por eso me gusta tanto la bianualidad de la carrera. Las arcas de quienes lo hacen posible tendrán un cierto respiro. La complicada búsqueda de patrocinadores podrá coger un poco de aire. Incluso los que detestan este deporte tendrán una tregua en el bombardeo mediático de quienes les damos cada año la turra con este GP de forma entusiasta.

Cupra Terramar / CUPRA

Y, por encima de todo, los aficionados se tomarán cada una de las próximas ediciones como lo que deben ser: una fiesta. Un acontecimiento que, aun siendo extraordinario, por el hecho de haberlo vivido durante 36 años seguidos hemos olvidado que se trata de algo excepcional, un anhelo al que cada vez aspiran más promotores que, si se pierde, cuesta mucho recuperar.

En el Circuit casi siempre se han hecho las cosas bien. Al menos de puertas para dentro. Y así deben seguir haciéndose las cosas. Pero este año, incluso con la renovación ya asegurada, el empeño y el compromiso con la excelencia aun debe ser más grande.

De entrada para que todo el mundo guarde un magnífico recuerdo de lo que pueda ser la edición de 2026. Pero esta es una misión que nos incumbe a todos. A los organizadores porque este es su deber. Y a los aficionados, a todos nosotros, porque debemos vivir este fin de semana como lo que es: una celebración, un entusiasmo, un placer que no está al alcance de todos.