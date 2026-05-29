Gordon, el mercado empieza fuerte

Eric Garcia, Lamine Yamal y Anthony Gordon durante el Barça-Newcastle de la vuelta de los octavos de final de la Champions 2025/26 / EFE

Hay fichajes que llegan entre fuegos artificiales, filtraciones interesadas, vídeos en YouTube y expertos sobrevenidos. Y luego está Anthony Gordon. Un jugador que aparece casi entre susurros, sin fanfarria ni comitivas…

Mientras en los medios discutíamos sobre nombres imposibles o delanteros que parecían cromos de coleccionista, Deco, y el resto de la cúpula de la comisión deportiva del club, trabajaba donde mejor lo hacen los equilibristas: en el silencio. Bajo esa extraña calma profesional que hoy parece incompatible con el fútbol moderno, sin filtraciones, sin exhibicionismo y sin necesidad de explicarnos cada movimiento a los opinadores de guardia, llega Anthony Gordon.

Gordon no ocupaba portadas diarias ni protagonizaba tertulias de madrugada, pero, mira tú, sí era pieza de máximo valor estructural para el entrenador azulgrana sin que lo supiéramos. De esos jugadores que mejoran equipos sin acaparar titulares haciendo mejores a los demás y encajando mejor en el terreno de juego, que en los platós de televisión.

Conviene recordar que el Newcastle pagó cerca de 50 millones por él hace apenas dos temporadas, y hoy llega siendo internacional consolidado, jugador determinante y en plena madurez competitiva en una versión muy superior de aquel futbolista y por un precio que, siendo alto, que lo es, no lo será tanto en función de lo que se le atribuye.

Todavía hay más. Porque el Newcastle encontraría su sustituto en Abde, operación que permitiría además que una parte del movimiento económico termine regresando al club azulgrana gracias a las cláusulas pactadas en su día. Es decir, una de esas rarísimas situaciones en las que parece que las piezas encajarían como en un tetris celestial.

Y lo más divertido ya está aquí. Ya aparecen bajo las piedras los “setciències, mestratites” y scouts de sofá que aseguran que ellos sí sabían y seguían con detalle a Gordon desde el instituto. Los mismos que hace tres semanas habrían confundido al inglés con el batería de un grupo indie del sur de Liverpool.

La realidad es mucho más sencilla y bastante más honesta: para la inmensa mayoría era un futbolista del que poco sabíamos antes de enfrentarse al Barça. Y precisamente ahí reside el mérito de la operación. No llega una estrella fabricada por el algoritmo. Llega un jugador más currante y necesario que el hielo en una discoteca y con más recorrido por delante que la maleta de un piloto. A veces los mejores fichajes no son los que más ruido hacen. Son los que más sentido tienen. Y este, para desesperación de los profesionales de la bronca, lo tiene todo.

Que se lo pregunten a Flick.