Gordon: Líos en los fichajes, solo los necesarios

El Barcelona soñó con la incorporación de Julián Alvarez durante la segunda parte de la temporada, pero la ilusión ha durado un par de telediarios. La presencia en el Atlético de Mateo Alemany, antes venerado en el club y hoy menospreciado tras las declaraciones de Laporta en campaña electoral, y las elevadas pretensiones económicas han frustrado la operación de la contratación del argentino.

Deco suspiró después con la incorporación de Joao Pedro, un brasileño que ha empezado el verano con mal pie por el descarte de la lista del Mundial y por la negativa del Chelsea de traspasarle. La operación también ha acabado en nada.

Visto lo visto, el Barça ha necesitado pocas semanas para darse cuenta que el verano iba camino de un pedregal y ha optado por ir a lo práctico. Deco presentó en las últimas horas un acuerdo para el fichaje de Anthony Gordon, que esta temporada ha aparecido en la Champions y ha despertado la atención del Barça. No es Olisse, no es Díaz.Está a un nivel inferior, pero su edad (25 años), su demarcación (extremo-delantero centro), su procedencia (Inglaterra) y su club de origen (Newcastle) hacen aconsejable su contratación.

El precio no está en los 100 millones, como cualquiera de los otros nombrados, el Newcastle es un club que vende y comprar a un jugador inglés joven siempre es una garantía de poder venderlo de vuelta en un futuro. Por lo tanto, inversión adecuada. Yfichaje que puede caer antes mismo de la disputa del torneo en América delNorte.

Sería el primero de los dos delanteros que quiere fichar el Barcelona. El gasto económico, en todo caso, irá ligado al dinero que el club pueda sacar por las ventas de Balde, Kounde, Araujo o Casadó, los jugadores que tienen la puerta abierta. De momento ninguno quiere salir pero el verano, el mercado de fichajes, solo acaba de empezar.