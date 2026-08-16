Gordon, hoy es el primer día de tu nueva vida

Juega el Barça este domingo un nuevo amistoso de pretemporada, uno de esos partidos sin demasiada historia que sin embargo, sirven para abrir boca, empezar a aclimatarse y sobre todo, empezar a ilusionarse.

No es difícil recordar otros partidos similares, cuando los fichajes deslumbraban y provocaban en el aficionado culé reacciones de todo tipo, especialmente de expectativas que luego resultaban ser demasiado altas. Hubo casos de todo tipo, de Prosinecki a Ronaldo, de Romario a Saviola.

Unos triunfaron, otros no: pero todos, sin excepción, pasaron por ese primer día de bautizo culé que nunca olvidarán. Poco importaba que fuese un amistoso.

Un futbolista británico, llamado Anthony Gordon, vivirá hoy esa sensación: debutar con el Barça debe de resultar una experiencia única, gratificante como pocas, al alcance de muy pocos futbolistas. Y en el caso de Gordon, su estreno atrae más focos que de costumbre: podría decirse que es, hoy en día, el único delantero centro de la plantilla del Barça. Y eso que ha llegado al Barça para jugar más como extremo que como ‘nueve’, pero las circunstancias del equipo le han llevado a estrenarse con una responsabilidad añadida. Sin Lewandowski ni Rashford ni Ferran, ver a Gordon será especialmente interesante. Ojalá debute con buen pie. Ojalá despierte esas expectativas tan optimistas. Y ojalá las cumpla, que es lo importante.

Gordon conoce bien todas las posiciones de ataque. Sabe lo que es jugar de ‘nueve’, o de falso ‘nueve’: lo hizo en la selección inglesa que conquistó el Europeo de 2023, formando parte de una generación de oro que ahora ya está en la absoluta.

Para el aficionado azulgrana, es un jugador incógnita: en el Mundial no estuvo mal, pero tampoco brilló especialmente, más allá del gol ante Argentina en la semifinal. Por eso resulta un jugador especialmente interesante, como un regalo sorpresa. Uno nunca sabe muy bien qué se va a encontrar, pero la ilusión nunca puede faltar.