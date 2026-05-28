Gordon, otra apuesta valiente de Deco

El fichaje de Raphinha por el Barça fue una de las incorporaciones más cuestionadas desde la llegada de Deco como director deportivo. Pocos conocían realmente al futbolista brasileño y muchos dudaban de que tuviera nivel para marcar diferencias en el Camp Nou. Hoy, en cambio, son mayoría quienes lo consideran imprescindible. Por eso, ante el meteórico fichaje de Gordon, conviene conceder toda la confianza al responsable del fútbol del Barça.

Habrá quien argumente que con un talón de 70 millones es más sencillo fichar. Y seguramente tengan parte de razón. Pero también merece reconocimiento la valentía de apostar por un futbolista que no era precisamente el nombre más mediático del mercado. Primero, porque no se trata de un 'cromo' universalmente conocido; y segundo, porque muchos profesionales del fútbol hablan maravillas del talento y el potencial del atacante británico de 25 años. Además, la rapidez y discreción con la que se ha llevado la operación también dicen mucho a favor de la gestión de Deco.

Puede que, además, acabe llegando Julián Álvarez, aunque en este caso todo apunta a culebrón. La gran baza del Barça sería la presión que estaría dispuesto a ejercer el delantero del Atlético. Como siempre ocurre con este tipo de operaciones, también hay opiniones para todos los gustos. Sin embargo, son pocos los profesionales que no destacan la enorme calidad de Julián y un estilo de juego que parece mucho más compatible con la filosofía del Barça que con el fútbol de Simeone.

Eso sí, estos dos fichajes, y alguno más que podría llegar, supondrán un esfuerzo económico importante. Ahí será donde Deco deba demostrar también sus habilidades como vendedor. Porque reforzar la plantilla obliga inevitablemente a dar salidas. Con la marcha de Lewandowski y la probable salida de Rashford, la llegada de Gordon y Julián Álvarez convertiría la delantera azulgrana en una línea muy competitiva y con recorrido de futuro.

El centro del campo es la demarcación que menos refuerzos necesita, aunque Bernardo Silva sigue esperando una llamada del Barça. En defensa, en cambio, es conveniente incorporar alguna pieza más para elevar el nivel competitivo de la plantilla.

Por tanto, no queda otra que vender… y vender bien. Eso significa desprenderse de futbolistas importantes o de algunos queridos por la afición. No hay otra fórmula para construir un equipo capaz de volver a competir de verdad en Europa.

En definitiva, la sorprendente apuesta por Gordon es una demostración más de que Deco tiene claras sus ideas y un plan definido para el futuro del Barça.