El golpe de volante de Deco

Redacción Sport, 2 de septiembre: "La guinda que le ha faltado a Deco para completar al 100% el mercado de fichajes del Barça" / SPORT

Ni delantero centro ni central. Los dos objetivos que los responsables del club dijeron entre bastidores que querían reforzar para esta temporada se han quedado en nada después de un verano de lo más ajetreado. No ha llegado ni un central como Bastoni ni un ariete como Julián. Sí, en cambio, se han fichado a tres extremos, un portero, un lateral y un centrocampista. Justo lo contrario de lo previsto. ¿Qué implica este cambio? ¿A qué se debe? ¿Cómo redaptarse?

Los números reflejan que en la delantera se ha perdido gol pues Rashford, Lewandowski y Ferran tenían unos registros espectaculares. Pero la solución encontrada por Deco es atinada, pues al no existir un plan B de garatías para Julian Alvarez se han incorporado jugadores de banda, con un perfil diferente a los que ya estaban en la plantilla. Así pues Gordon, Adeyemi y Gabriel Jesús se van a encontrar un ecoistema muy diferente al que tenían donde jugaban y tendrán espacios para aumentar sus registros goleadores y paliar la merma que supone la marcha de los tres delanteros.

En definitiva, sobre el papel el Barça pierde gol. En realidad, creo que(y es una opinión) el equipo tendrá unos registros más elevados. De momento, en los primeros partidos disputados, así se intuye. Flick, aunque le debía costar por su talante alemán, deberá cambiar de idea y amoldarse al estilo que hacen otros como es el caso del PSG que juega sin un 9 fijo.

Y tras analizar la delantera vayamos a la defensa. No llegó Bastoni ni nadie lo que no es un problema pese a que, en principio, solo hay tres centrales (Martín, Cubarsí y Christensen), pero la realidad es distinta. Está Koundé que puede jugar allí, está Eric y está Rodri, tres soluciones que Flick puede usar como y cuando quiera.

Con la llegada de Livakovic, también queda mejorada la portería porque lo que aporta Szczesny poco o nada tiene que ver con el juego y sí con la organización del vestuario. Se mejora en todas las líneas pues Rodri permite al equipo también dar un salto al centro del campo.