El golpe le pide a la "Araña" un par de picotazos más

El lunes, en Las Rozas, Marc Pubill, del Atlético, tomó la palabra. Al central de Terrassa se le preguntó por Cucurella, al que pretende el Cholo para reforzar su enésimo proyecto. Pubill tiró la broma... “ya he hablado con él para decirle que se venga”. Si es Eric García hablando de Julián Alvarez, siete tuits más del Atleti. Ridículo. Impropio de un club serio, el sainete del viernes. Al parecer, está de moda ensuciar todo aquello que hace el Barça para fichar a un futbolista, que es exactamente lo mismo que hacen todos los demás. También el Atleti. O nos van a contar que para sacar a Julián del City, el último con el que hablaron fue el jugador. Que lo primero que hicieron fue pedirle permiso a Txiki y luego a Pep. Por favor...

Del Barça no ha sonado una sola voz autorizada asegurando que iban a fichar al argentino. Sí ha habido portadas, informaciones respecto al interés y preguntas de los medios a los protagonistas. Faltaría más. Cuando algo se mueve y el periodismo se entera, hay ruido. Eso es algo que lleva incorporado este club, cuya grandeza hay que entenderla y aceptarla. Pensé que Mateu Alemany, en los casi tres años que estuvo en la casa, lo había captado. Veo que no. Mateu, que quiere vender a Julián - y lo va a vender -, no debió permitir ese esperpento. Si lo permitió a sabiendas, mal. Si no llegó a tiempo para frenarlo, mal también. A Ferran, a Koundé, a Lewy o a Raphinha les fichó él, siendo director de fútbol. ¿Cómo lo hizo? Acordando con los jugadores y apretando a los clubes. El cazador, cazado. Todos entendemos que Mateu defienda al que ahora es su club. Pero, ya fuera por acción u omisión, el espectáculo en redes le pone ahora en el foco. Si vende a Julián, nadie olvidará esos tuits. El delantero, si quiere salir, debe ser valiente y dar más pasos. Valiente, no rebelde. Reiterar que su deseo es irse al Barça. Punto. Vital para resolver el laberinto de Gil Marín.