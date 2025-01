Entre goles y calçots

Telefónica

Se avecina un fin de semana entretenido. Por un lado, un Barça renacido después de superar el bajón que le hizo perder algunos puntos, juega el domingo a las 2 del mediodía en Montjuïc. Ciertamente, el día y la hora son más propios de estar en casa de mi amigo Edu, entre birras y risas, acabando de cocinar unos calçots frente a una brasa, que subiendo hacia el Estadi Olímpic… Pero subiremos, ¡Vaya, si lo haremos!

Para entonces, sabremos ya el resultado del partido más cómodo de la temporada, y es que el Espanyol y el Madrid habrán jugado la noche anterior en Cornellà. Y les cuento que resulta cómodo ese envite, porque es el único día del año en que un enfrentamiento siempre acaba bien en clave azulgrana: Suponiendo que vencemos al equipo de Gasteiz y ganan los pericos, tres puntos menos de distancia con el líder, y a celebrarlo. Si empatan, unos no salen de su agujero particular, y a los otros les recortamos dos puntitos inesperados que harán que, la serie frente a la que nos espachurraremos después por la tarde, sepa mejor. Y si vencen los blancos como sería previsible, pues mira… Por un lado, ya se veía venir, y por otro, los males del eterno rival, local y provincial, siempre provocan en un culé académico, una cariñosa sonrisa (y decir lo contrario, sería una hipocresía que saben que no encontrarán en este articulista).

Lo dicho, fin de semana climáticamente frío, y deportivamente cálido y dichoso el que nos espera. Y en este entorno, que preveo de bonanza, sigue coleando, también en positivo, la resaca del buen gusto que nos ha dejado la clasificación como segundos en la liguilla de la Champions League.

La actualidad blaugrana, si dejamos al margen penas económicas, inscripciones deportivas, calendarios de obras y otros problemas internos propios de las grandes organizaciones, y nos centramos en el primer equipo, no puede ser más ilusionante y halagüeña. Los jugadores que menos juegan, aceptan su rol, y sus limitadas contribuciones no solo van siempre acompañadas de actitud constructiva y eficiente, sino que salvan resultados. Los que más juegan, nunca tienen bastante y se cabrean aun siendo sustituidos en tiempo de descuento, y el rendimiento de todos crece y crece sin cesar, y aún hay chicos que, siendo invitados a participar, rechazan su intervención e invitan al míster a que lo hagan otros compañeros… ¡De locos!

Lo dicho. Todos al futbol, y dejemos la “calçotada” para la semana que viene. Esa comida donde la salsa sabe a abrazo, las cebollas a sonrisas y cada sorbo de vino, es un beso al corazón.