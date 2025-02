El gol llega del norte

Alexander Isak, celebrando su gol frente a Casemiro / AP

El fútbol está mejorando en todos los países. Las ligas menores (Suiza, Austria, Serbia, Bélgica, Polonia, etc.) son cada vez más competitivas, creciendo con las incorporaciones de jugadores internacionales de otros países (Brasil, Argentina, países africanos, etc.), que marcan la diferencia, es decir, superan en calidad al jugador nacional.

También entrenadores de renombre de las grandes ligas mejoran el nivel técnico-táctico, directores deportivos con experiencia en los mercados importantes, y también preparadores físicos, fisioterapeutas, recuperadores y analistas formados en las actuales herramientas digitales. Y, sobre todo, los grandes inversores internacionales invierten su propio capital en las estructuras deportivas y económicas.

En el nuevo formato de la Champions, hemos podido ver que los equipos de estos respectivos países han demostrado un buen nivel de fútbol y no ha habido, como hace unos años, goleadas importantes y casi humillantes en competiciones europeas, sobre todo de los países nórdicos o escandinavos.

A mí, especialmente, me gustan los talentos de estos países, que, además de tener calidad, desprenden mucha seriedad, profesionalidad, educación y, sobre todo, continuidad en el rendimiento, acompañados de un importante nivel cultural. Me gustaría analizar y profundizar en ellos. Hace unos años, todos los equipos y selecciones jugaban con el sistema 4-4-2 y un juego directo que exigía un factor físico importante, con jugadores potentes y fuertes en el contacto. Esto ha cambiado mucho, y hoy en día vemos variación de sistemas, con la introducción de jugadores creativos en la construcción y una mayor incidencia en la posesión.

La mezcla construirá un mundo mejor

Con el control y la protección del jugador y entrenador nacional en Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia e Islas Feroe, y con pocas variaciones, hay altibajos en los traspasos y el nivel salarial. Aunque existen límites en este aspecto, cada vez son más competitivos, tanto con las selecciones como con los equipos en las competiciones europeas. Sus jugadores están presentes en todas las grandes ligas y en los clubes más destacados de Europa. Sin embargo, tienen la ventaja de ser países con mucha inmigración, y si repasamos las ligas y equipos de estos países, veremos muchísimos jugadores con doble nacionalidad, tanto en el fútbol base como en los primeros equipos, que han nacido allí o han llegado muy jóvenes, se han adaptado, educado y criado culturalmente y con los valores respectivos escandinavos perfectamente.

La imagen original de Sorloth celebrando ante los jugadores del Barça / Twitter

Aquí está la diferencia con el jugador de otra nacionalidad, que viene a menudo de países donde ha jugado y crecido en la calle, un factor clave en el desarrollo del talento, y el jugador nórdico, que por la climatología y la costumbre no ha podido y solo ha aprendido entrenando en los respectivos equipos. Los jugadores de matrimonios de ascendencia mixta han mostrado la mayor creatividad y mejor rendimiento. Es decir, padres o madres escandinavos y cónyuges de fuera de Escandinavia. Esta mezcla cultural aporta al jugador seriedad, profesionalidad, diferente educación, mentalidad y, futbolísticamente, parámetros que desde fuera dan una visión diferente, lo cual suele generar creatividad. También existen casos de jugadores nacidos en Escandinavia de padres que provienen de otras nacionalidades.

Y, sobre todo, como delanteros, una posición que requiere hoy en día potencia, fuerza, más exigencia en talento, concentración, atención, ambición y competitividad, y para un largo rendimiento, profesionalidad, que es lo que te permite crecer en estos países.

Como ejemplos de futbolistas que han crecido en estas familias, tenemos jugadores muy conocidos, contrastados, actuales y recién retirados, y posiblemente los más destacados en la historia del fútbol escandinavo, además de los jugadores nacionales nacidos de matrimonios puramente escandinavos, como Haaland, Laudrup, Solskjaer, Ljungberg, Litmanen, etc. Mi lista es moldeable y pueden añadir a quienes consideren, simplemente he dado una pincelada de futbolistas de ayer, hoy y mañana.

Zlatan Ibrahimović

Nacido en Suecia de padres inmigrantes, padre bosnio y madre croata. Recién retirado del fútbol y actualmente directivo en el AC Milan. Gran trayectoria con los grandes equipos en los que jugó: Ajax, Juventus, Milan, Barça, etc. De largo rendimiento, continuidad y gran profesionalidad. Fuerte personalidad, con carácter ganador. Sin duda, super talentoso, con físico privilegiado, pero sobre todo acompañado de un alto nivel de profesionalidad, respeto y una actitud muy competitiva. Su cultura sueca le ayudó y dio un plus en todo esto.

Zlatan Ibrahimovic celebrando un gol junto a sus compañeros / Agencias

Victor Gyökeres

De madre sueca y padre húngaro, lo que le da un toque cultural y competitivo, mezclado con la escandinava. Con 17 años debutó en Primera División y, aunque no pasó por los grandes equipos, es inferior en talento a Ibrahimović, pero con su constancia, autoconfianza y actitud frente a las dificultades con algunos entrenadores, llegó a explotar en el Sporting de Lisboa. Actualmente es uno de los delanteros más deseados de Europa. Titular con la selección absoluta, en la cual también tiene buenos registros en finalización. Se caracteriza por alta intensidad, insistencia, movilidad difícil de controlar y, sobre todo, es muy efectivo en las transiciones ofensivas en espacios abiertos.

Viktor Gyoekeres celebrando su gol ante el RB Leipzig / AP Photo/Matthias Schrader

Alexander Isak

Nacido y criado en Suecia, de padres de Eritrea (África). Talentoso, con muy buen físico, calidad técnica y, lo más importante, polivalente. Es capaz de jugar también de extremo por su capacidad de desequilibrar y su pase en profundidad, el pase de gol. Para mí, en este momento, es la mejor opción para los equipos top de Europa, tanto por su calidad futbolística, personalidad y edad (25), ideal para dar el salto a un club grande. Creció en Suecia en una familia humilde con mentalidad diferente y se ha convertido en un gran deportista, muy competitivo, educado y con un buen nivel cultural. Su calidad técnica y velocidad de ejecución en espacios reducidos es un plus importante en el juego de los grandes equipos.

Isak celebra un gol en la victoria de la Real en el Bernabéu / AGENCIAS

John Carew

Delantero centro noruego de padre de Gambia y madre noruega. Ha jugado 91 partidos con la selección de Noruega, marcando 24 goles. Salió de Rosenborg, pasó por el Valencia durante cuatro años, donde le conocimos bien, luego estuvo en la Roma, Aston Villa, Beşiktaş y terminó en la Premier League con el West Ham. Mide casi dos metros, pero es muy hábil, bien coordinado, rápido y polivalente, capaz de jugar como extremo izquierdo entrando por dentro, gracias a la rapidez que tenía y al dominio del balón en plena velocidad. Su lado gambiano le dio esta facilidad y habilidad en cintura, lo que lo hacía un delantero desequilibrante en los duelos 1x1. En los tiempos actuales, sería un delantero deseado por todos los grandes de Europa.

John Carew jugó tres temporadas en el Valencia CF / Sport

Henrik Larsson

Diría que es un delantero muy respetado y apreciado por el barcelonismo, ya que fue ejemplo de gran jugador que desempeñó el papel de revulsivo desde el banquillo y lo hizo con gran profesionalidad, satisfacción, efectividad, y seguramente el mejor delantero en esta faceta que ha pasado por el Barça en tiempos modernos. Es de madre sueca y padre de Cabo Verde. En el Ajax incorporan jugadores por su talento y competitividad. Su lado sueco le dio gran profesionalidad y el de Cabo Verde le dio habilidad y facilidad frente a la portería. Su paso por el Feyenoord, Celtic, Barça y Manchester United dejó huella. Es miembro de la "Orden del Imperio Británico", lo cual dice mucho de él.

Haaland, Sörloth o Larsen, solo el principio

Cada vez hay más delanteros centros de Escandinavia, y todavía saldrán más, porque están creciendo futbolísticamente a nivel formativo. Tienen, por naturaleza, un físico privilegiado, participan activamente en las competiciones europeas, y esto les da un plus de nivel cultural, profesionalidad, actitud, costumbre, educación en su entorno familiar, amistades y talento. Son conscientes de que, aunque todo eso es muy importante, no es suficiente si no hay detrás continuidad en el trabajo diario.

Larsen será la venta más cara de LaLiga / EFE

Han salido Haaland, Sörloth (Atlético de Madrid), Strand Larsen, que pasó por el Celta, pero en ellos vemos delanteros de élite. Sin embargo, si los comparamos con los analizados anteriormente, veremos que les falta ese punto de creatividad en finalización, juego asociativo y velocidad mental – ejecución en el espacio reducido. Son grandes delanteros, titulares en sus equipos y selecciones respetadas.

¿Será por ser hijos de matrimonios de ascendencia mixta? ;)