El gol de Ferran no cambia los planes de Deco

Josep Lluís Núñez solía repetir una frase que sigue plenamente vigente y que otros presidentes han hecho suya: "Las notas se ponen al final de la temporada". Esa máxima también sirve para valorar el trabajo de los directores deportivos durante el periodo de fichajes. Lo digo porque todavía queda más de un mes de mercado y no sería la primera vez que una operación se cerrara el último día.

En el fútbol, la memoria suele ser corta. Hace apenas unos meses, Ferran Torres era cuestionado por una parte del entorno azulgrana. Incluso después de completar una temporada notable, con 21 goles, muchos seguían dudando de su nivel. Ahora, tras su actuación en el Mundial y un gol de enorme repercusión, parece que se ha convertido en una pieza imprescindible.

Ni una cosa ni la otra. Ferran merece reconocimiento por su perseverancia y por su rendimiento. Tiene ofertas y es lógico que su nombre genere debate. Pero un gol, por trascendente que haya sido, no debe condicionar la planificación deportiva. Es más, Laporta y Deco siguen pensando lo mismo hoy que antes del Mundial. Es decir, el Barça está dispuesto a pagar los ocho millones que, por contrato, debe abonar al City, ofrecerle un contrato de cuatro o cinco años y negociar su salario. El Barça lo tiene claro y Ferran también. No hay más. Bueno, sí: todo eso ocurrirá cuando termine la actual ventana de fichajes. Otra cosa es que llegue una oferta o que el futbolista comunique que quiere marcharse. Entonces sí cambiaría el panorama.

Mientras tanto, la apuesta por el fichaje de Julián sigue vigente porque responde a una idea futbolística. Deco considera que es el delantero que mejor puede asociarse con Lamine, Pedri, Olmo, Raphinha o el recién llegado Gordon. Esa visión puede resultar acertada o equivocada, pero solo podrá juzgarse si se concreta. Hacerlo antes sería tan precipitado como afirmar en su día que Raphinha no tenía el nivel necesario.

Además, la historia demuestra que muchos de los grandes fichajes se resuelven en los últimos días del mercado. Así que ya habrá tiempo para aplaudir o cuestionar las decisiones de Deco, aunque el balance global desde su llegada es más que positivo.

Mientras tanto, lo que sí podemos hacer es observar el espectáculo que algunos futbolistas nos están ofreciendo en Ibiza y preguntarnos si realmente constituye el mejor ejemplo para los más jóvenes.