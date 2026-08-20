El gol por la escuadra de Laporta a Florentino

La batalla Barça-Madrid de cada año ha alcanzado su cénit con el fichaje de Rodri, el gol por toda la escuadra que Laporta le ha marcado a Florentino Pérez. Desde la capital intentan ahora quitar importancia al valor del jugador y han sacado a Mourinho a echarle las culpas con eso de que "sus dudas me crearon dudas a mí" para intentar dejar libre de toda responsabilidad al ser superior. La realidad, sin embargo, es otra. El Madrid se durmió, no valoró en su justa medida a Rodri, intentó racanear al City y Laporta y Deco se les adelantaron con una una filigrana digna de Lamine Yamal. Eso de que "no me hace falta Rodri" es una frase que muy posiblemente se acabará tragando el entrenador portugués. No hay equipo en el mundo al que Rodri haga más falta que el Madrid.

Dos años en blanco, con Mbappé pero sin Kroos, dejan claro hasta al más inútil técnico o dirigente, que el problema del Madrid ha sido no tener a un centrocampista capaz de equilibrar tácticamente al equipo y dar sentido a su juego. Rodri es el mejor en este aspecto. Balón de Oro hace dos temporadas y mejor jugador del Mundial hace solo un mes. Es verdad que el Barça ya tenía resuelta esta situación, pero la realidad es que ahora el mejor mediocentro del mundo está en el Barça, que de esta manera recupera al Busquets de la década prodigiosa, y que el Madrid seguirá con su dramática carencia. Rodri es el fichaje más decisivo del verano, ha eclipsado totalmente a Diomandé... y por la mitad de precio.

Por cierto, lo de Diomande también tiene tela. El Madrid acabará pagando 140 millones cuando hace únicamente un año podían haber sido veinte. La operación también deja en evidencia a la dirección deportiva de los madridistas, que como todo el mundo sabe ejerce de forma exclusiva y plenipotenciaria el presidente Florentino Pérez, que hace un año no se enteró de que a menos de quince kilómetros de distancia, en Leganés, había un futbolista con unas condiciones extraordinarias y un precio ridículo comparado con las barbaridades que se están pagando en el mercado futbolístico actual. Pagar entonces 63 millones por el argentino Mastantuono y dejar escapar a Diomandé, fue un error clamoroso que un año después adquiere dimensiones surrealistas y en cuanto a la economía se refiere, trágicas.

La factura a pagar por tanta incompetencia es ruinosa, incluso el PSG se retiró de una puja desproporcionada que “altera el mercado”, según su comunicado oficial, y dejaron solo a Florentino en su última locura galáctica. Es cierto, sin embargo, que en el caso de Diomandé también hay que preguntarse cómo es posible que se le escapara al Barça, siempre atento a las jóvenes figuras emergentes con el objetivo de fichar talento a buen precio. Sorprende más porque el año pasado el club iba loco por un extremo, estuvo a punto de tirar la casa por la ventana por Nico Williams y acabó incorporando al sueco Bardghji por tres millones y a Rashford como cedido en plan operaciones de emergencia. La factura que ha pagado el Barça es menor que la del Madrid, evidentemente, pero también es significativa dado que no resolvió entonces el problema del extremo y este año ha tenido que tirar de chequera para traer a Gordon (ochenta millones), Adeyemi (22 más variables) y, en menor medida y con otra perspectiva, ocho por Bisiwu, una joya por pulir que pinta muy bien.