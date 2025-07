God Save the Queen

Alexia Putellas vuelve a ser el gran referente del fútbol femenino en la Eurocopa2025

Aterrizan hoy los Sex Pistols en el Cruïlla. Aunque alguno de sus integrantes haya soplado setenta velas y otros escuchen al resto desde el más allá, la banda punk es historia viva. Con la madurez, los que estaban sobre el escenario y los supervivientes de las plateas ya no piensan igual aún cuando el inconsciente les empuje a revivir y reescribir ciertos momentos y pensamientos. Llegaron a lo más alto pidiéndole a Dios que salvara a la reina, un tema que batió récords, una crítica a la monarquía y un bofetón al sistema. Rebelión y rebeldía. Actuarán mañana en uno de los mejores festivales del país y la coronada de entonces ya es otra. Porque los tiempos también lo son.

Pensaba en este tema mientras escuchaba a Alexia en rueda de prensa tras su excelente partido y su nuevo MVP. De algún modo, lleva una revolución tan bestia en la sangre como los británicos. Cuando éstos escupían desde las tablas, las mujeres estaban opacadas en el fútbol. No es que fueran antisistema: es que éste ni siquiera las contemplaba. Y mírenlas ahora. Y disfrútenlas. Ahí están, con esa reina culer liderándolas desde todos los estados posibles. Los propios y los grupales. Con esas jugadoras, veteranas de guerras, que la sostienen, le dan seguridad y la multiplican. Y esas jóvenes para las que es referente profesional, algo que apenas tuvo ella. Es una barbaridad ver de lo que es capaz, a día de hoy, Alexia Putellas. La veterana más moderna. La que ve, la que oye, la que ejecuta y la que se adapta. La que coge apuntes a diario, se permite licencias y reparte solvencia.

La veteranía es un grado, sí, pero cuando la vida profesional y personal te ha pegado unos cuantos palos eso no lo piensas. Simplemente crees que has hecho callo mientras llorabas recuperándote y te secabas las lágrimas haciendo ‘bolos’. Alexia es una futbolista única. Rebelde. Alternativa. Prodigiosa. Verla con el balón y seguir su mirada es toda una ‘masterclass’. En esta Eurocopa se está ajustando la corona. Me gusta escuchar como enumera las virtudes de cada una de sus compañeras de equipo. Una tras otra. Véanlas, que ella las visibiliza porque la hacen mejor.

La selección española está regalándole al respetable una auténtica exhibición futbolística. Ya se ha colocado en cuartos de final por merecimiento y, sobre todo, por no renunciar al arte. Quizá a partir de ahora sean más prácticas. Pero lo que está claro es que el talento, hasta hoy, gana. Ojalá se mantenga la tónica y sigamos enumerando y loando a Patri, Vicky, Paredes y Mariona. Mención aparte merecen Aitana -que cuando entró en el terreno de juego se notó y mucho- y Pina, doctorada en efectividad. Con veintitrés años y un callo más que hecho por haberse trabajado cada una de sus actuaciones, la que era el revulsivo idea ha pasado a la historia. Claudia merece su lugar en la misma con las mayúsculas que le corresponden. Esto no es una corte real. Esto es un equipo. Y Alexia lo sabe, lo reconoce y presume. Good Save the Queen.