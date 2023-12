El Girona es hoy más equipo que el Barça

El Girona demostró que a día de hoy es más equipo que el Barça y, no solo eso, sus futbolistas son más competitivos que los azulgranas. Y eso último es alarmante. Xavi sacó el mejor once posible y disputó unos buenos primeros cuarenta y cinco minutos. No obstante, la defensa del Barça no estuvo al nivel del resto del equipo y el Girona lo aprovechó. Los de Xavi presionaron bien y crearon ocasiones, pero se vieron desbordados por un equipo que supo resistir durante los mejores momentos del Barça y mostrar porque es un conjunto muy trabajado y resolutivo. Fue un partidazo, sí, pero siempre con la sensación que los de Míchel controlaban los tempos del partido. Resistieron cuando tocaba, mostraron una efectividad goleadora inusual y se hicieron con el balón cuando lo necesitaban.

Xavi mostró de nuevo en su rostro el dolor de la derrota. Realizó cuatro cambios que no aportaron nada y sus futbolistas fueron desconectado conforme avanzaba el partido.

Fue una dura derrota, pero pudo ser peor. Por eso, Míchel, se desesperaba cada vez que su equipo perdía un balón en el centro del campo o desaprovechaba alguna de las últimas y clarísimas ocasiones de gol. Un cabreo más que justificado el del técnico de Vallecas. La prueba es que el gol de Gündogan propicio la esperanza local. Pero no. El Barça no merecía ganar y encajó un cuarto gol. Un desastre. El Girona puso en evidencia al Barça. En ciertos momentos, el Girona parecía el equipo grande contra un desdibujado Barça.

En fin, queda ahora, por encima de todo, felicitar al Girona, a su técnico y a sus futbolistas por su liderazgo y exigir, de nuevo, que Xavi tome medidas. El problema es que ya solo es una esperanza que este equipo tenga continuidad. Son demasiados partidos rozando la humillación. Se mire como se mire un dos a cuatro en casa siempre es un fracaso.