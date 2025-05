El Girona FC seguirá viajando en Primera, con Stuani y Míchel de tripulantes

Stuani, héroe en Valladolid / @gironaFC

¡Por fin. Tierra a la vista! Finalizó la temporada para el Girona FC con mucho más sufrimiento de lo que muchos esperaban. La campaña de la Champions la salvó el mismo de siempre, el de Tala, Christian Stuani que, con sus goles, especialmente el del campo del Pucela, y con apenas diez minutos sobre el verde, hizo que los aficionados de Montilivi lo celebraran como si hubieran logrado la orejuda. Y es que él es el gran estandarte actualmente de l’Orgull Gironí, juntamente con jugadores que aún son aclamados por la parroquia, como Portu o Juanpe, con muchos años arraigados en la ciudad.

Otro pilar fundamental es el entrenador Míchel Sánchez, con su modelo de futbol y sobretodo, con su carisma y interés por querer hablar catalán desde el primer día y aprender las tradiciones del país. Él mismo ha confesado en más de una ocasión en la sala de prensa que Stuani es “el pal de paller” del club y tuvo claro que tenía que ser titular el día del estreno en la gran competición europea, en el campo del PSG. ¡Y cumplió! Lo único que no pudo ser, por tristeza, es que el siete no se pudo estrenar como goleador en la Champions. El no gol en casa, contra el Arsenal, fue una pena, pero como confesaba el míster de Vallecas, lo pudo celebrar y disfrutar con sus compañeros y afición. Esa imagen quedará para siempre.

Los dos ya tienen su mural cerca de La Devesa, obra de Miguel Martínez y genial iniciativa de la peña, el Jovent Gironí, con estas palabras: ”Escrivint la història”. A veces te olvidas de la dificultad de seguir un año más en Primera, por cuarta vez consecutiva. Quizá lo de la temporada pasada fue un milagro de Sant Narcís.

Ahora toca reflexionar y planificar una plantilla que, como ha defendido siempre el mister, tenga alma de “Orgull Gironí” y viaje junto, no a nivel individual, sino colectivo.