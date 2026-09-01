Gil Marín, cuando el cortijo ya no es tuyo

Miguel Ángel Gil Marín sigue hablando como si el Atlético fuera suyo. Pero ya no lo es. Apollo es el accionista mayoritario. Gil Marín continúa como consejero delegado porque el fondo decidió mantenerlo. Responde ante otros propietarios, ya no manda en un latifundio heredado (por decirlo levemente).

Conviene recordárselo ahora que ha convertido el caso Julián Álvarez en un mitin. Gil Marín acusa al Barça de falsedad, falta de ética, transparencia y profesionalidad. Vocifera, señala y reparte carnés de moralidad. Incluso asegura que mientras él esté al frente del Atlético, Julián nunca será traspasado al Barça. ¿Mientras él esté o mientras la propiedad lo decida?

La frase retrata al personaje. El fútbol ha cambiado de propietarios y de dimensión empresarial, pero Gil Marín continúa gestionando como lo hacía su padre, cuando este negocio era similar al Corral de la Pacheca. Jesús Gil entendió el club como una extensión de su casa, al igual que gobernó Marbella como alcalde. El hijo parece conservar ese instinto.

El populismo siempre necesita enemigos. El Barça le sirve. También necesita ruido. Gil Marín lo pone. Resulta curioso que un ejecutivo con más de treinta años en el fútbol se escandalice ahora por el funcionamiento elemental del mercado. Cualquier fichaje se sostiene sobre dos conversaciones paralelas. Una con el jugador. Otra con el club propietario. Primero hay que saber si el futbolista quiere ir. Después, si su club acepta venderlo y a qué precio. Sin voluntad del jugador no existe operación. Sin acuerdo entre clubes tampoco.

Dos puertas. Dos llaves. Un solo “deal”. ¿Acaso el Atlético no trabaja así? ¿Nunca ha preguntado a un agente si su representado quería vestir de rojiblanco antes de presentar una oferta? ¿Nunca ha alcanzado un entendimiento con un futbolista mientras negociaba el traspaso con su club? Claro que lo ha hecho. Como todos. Por eso su indignación suena farisea. Cuando el Atlético habla con el Cuti Romero, es habilidad. Cuando el Barça habla con Julián, es inmoralidad. La ética según el lado que lo mira.

Gil Marín puede negarse a vender, está en su derecho. Puede exigir 150 millones, incluso puede cerrar la puerta al Barça y abrirla al Arsenal o a quien considere conveniente. Lo que no puede hacer es negar que Julián es un trabajador. El argentino no es una finca. Ni una cabeza de ganado. Ni un activo sin voluntad. Tiene contrato, pero también carrera, deseos y derecho a elegir su destino. El Atlético posee sus derechos federativos. No su pensamiento. Y aquí aparece la verdadera contradicción. Capitalismo para el propietario. Feudalismo para el jugador.

Apollo mantuvo a Gil Marín para que gestionara el Atlético, no para que protagonizara guerras personales, ni depreciara activos a golpe de micrófono. El Atlético ya no es suyo. El micrófono, de momento, sí. Veremos que le depara el futuro. Si el club pierde valor, no obtiene beneficios, ni títulos; ahora deberá rendir cuentas a un tercero que mandará de verdad.