¿Qué gigantes tecnológicos dominarán el deporte del futuro?

Nadie tiene dudas de que la industria del deporte se encuentra en un momento de transición en muchos frentes. También en el audiovisual. Los noventa fueron los años de las retransmisiones en abierto, para después entrar en un siglo XXI en el que las plataformas de pago fueron ganando terreno hasta dominar por completo.

Hoy la gran mayor parte de la sociedad -la lacra de la piratería ahí sigue, aunque ahora perseguida con más medios por la Justicia- tiene muy interiorizado que ver las mejores competiciones exige tener al menos una suscripción. Y eso no va a cambiar. Ese impasse al que nos referimos al principio es sobre cuáles van a ser los canales de distribución que dominarán en el futuro.

La última década de crecimiento del valor del fútbol en Europa ha estado marcada por el desarrollo de las redes de fibra y la oportunidad que vieron las telecos en apoyarse en el deporte rey para vendernos un teléfono fijo que no usamos, datos móviles infinitos y, por supuesto, la televisión. Jaume Roures, cofundador de Mediapro, se preguntaba ya en 2019 qué pasaría el día que estas grandes corporaciones no necesitaran el fútbol, la Fórmula 1 o el tenis como reclamo comercial. Y ese día ya ha llegado. Las teles ya no ofrecen más, o incluso piden pagar menos, en los mercados locales.

Este escenario está facilitando la aparición de nuevos players con nuevas maneras de conectar con las audiencias, barreras de acceso teóricamente más bajas y con modelos de recuperación de la inversión distintos. Si las operadoras de turno nos rentabilizan colocándonos todos los servicios previos necesarios para acceder al fútbol, vemos cómo los gigantes tecnológicos buscan captar nuestra atención de otra manera.

Amazon pide un extra por los canales deportivos allí donde ha comprado Premier o Champions League, pero el deporte le sirve para captar aún más usuarios de Prime y convertirse en nuestra tienda para todo.

Apple para que empecemos a apostar por su todo en uno de servicios en la nube y, obviamente, no tengamos dudas a la hora de renovar smartphones y portátiles.

Y aquí vienen los dos que más me atraen. Dazn, que sólo con suscripciones difícilmente podría rentabilizar lo que paga por derechos, está virando hacia una especie de núcleo de entretenimiento para el fan, con venta de entradas, apuestas, algún día merchandising…

Y luego está Fanatics, que también apuesta a ser hub de ocio para el fan: empezó por las camisetas, ya vende NFT, está metiéndose en apuestas y eventos… ¿algún día tele?

Clubes que hoy aún buscan camisetas

El Gobierno prohibió la publicidad de las casas de apuestas hace tres años y aquella decisión coincidió en el tiempo con la pandemia. Un combo casi letal para los departamentos comerciales de los clubes de LaLiga en este caso, que aún no han dado con un sector que supla la fuerte inyección de ingresos que daban estas empresas.

De hecho, este verano nos encontramos con ocho equipos, la mitad de LaLiga EA Sports, que a día de hoy siguen sin patrocinador principal para su camiseta en 2023-2024, según el estudio LaLiga Commercial Report 2023, que elabora 2Playbook. Se trata de Sevilla FC, Real Sociedad, UD Almería y Granada CF. En Segunda División son RCD Espanyol, Elche CF, CD Leganés y AD Alcorcón.

No es un tema menor, puesto que los patrocinadores principales aportan más de 210 millones anuales a los clubes de LaLiga y representan 22,5% del total de ingresos por patrocinio y publicidad de estos equipos. En total, el negocio comercial de los clubes ya vuelve a superar los 930 millones de euros tras el golpe de la pandemia y se espera que siga creciendo. Lo que nadie sabe es si volverá a haber un maná como fue el de las apuestas.