Cómo gestionar a Vinicius

Vinicius, delantero del Real Madrid / EFE

A lo largo de la historia del fútbol hemos disfrutado de grandes jugadores y entrenadores, viéndolos en impresionantes finales de la Champions, la Europa League, la Conference League y en derbis europeos como un Barça-Real Madrid, un Manchester City-Manchester United, un Milan-Inter, un Bayern Múnich-Borussia Dortmund, un PSG-Olympique de Marsella o un Ajax-PSV. También en los grandes enfrentamientos de selecciones en mundiales y torneos continentales.

El último Clásico entre Barça y Real Madrid fue tenso / AFP

Son partidos que se juegan bajo una enorme presión, tensión e intensidad mental. En esos momentos, además de talento táctico y calidad técnica, resulta casi más importante la fortaleza mental, el control emocional y la capacidad para gestionar las dificultades con serenidad. Todo ello, sin perder la autoexigencia, la solidaridad y la generosidad con los compañeros. El entrenador, por su parte, debe valorar por igual el rendimiento y el comportamiento de cada jugador. Esa es una tarea que exige personalidad, mano izquierda y, sobre todo, capacidad para convencer al vestuario con hechos, no solo con palabras.

El ego y la aceptación por parte del grupo

Saber gestionar grandes talentos, auténticos cracks, no es sencillo. Depende mucho del grado de ego del futbolista y, sobre todo, de su nivel de inteligencia, cultura y educación. Hoy, para ganar títulos, es clave mantener el equilibrio en el vestuario y la complicidad de los líderes. No basta con contratos millonarios: su actitud y comportamiento deben ser reconocidos y aceptados por el grupo. El ego moderado motiva, estimula y suma en los momentos decisivos, tanto en ataque como en defensa.

Sin embargo, el vestuario se desequilibra y se divide cuando hay un trato especial o demasiado permisivo hacia jugadores egoístas, conflictivos, irrespetuosos o carentes de autocrítica. Aunque aporten calidad, si no hacen piña en los momentos difíciles, el equipo nunca alcanza su mejor rendimiento. Ante una situación así, ¿qué debe hacer el entrenador?

Priorizar siempre los intereses y objetivos del grupo por encima de los individuales.

Observar si el ego o el comportamiento de un jugador desestabiliza la armonía del vestuario.

Si se detecta, hablar directamente con el jugador y advertirle con seriedad.

Con la ayuda de los capitanes, hacerle entender que no va por el camino adecuado y que el vestuario no lo acepta.

No conceder demasiada manga ancha: los minutos pueden ser diferentes, pero las normas de disciplina y profesionalidad deben ser iguales para todos. Si el entrenador no actúa con rapidez y rigor, pierde credibilidad, y eso afecta al rendimiento colectivo.

Es mejor prescindir de un gran jugador conflictivo que perder la confianza de todo el grupo.

En este sentido, el Real Madrid tiene un problema serio que, si no resuelve pronto, puede volverse en su contra. Ejemplos sobran: el Madrid de los 'Galácticos, el PSG de Neymar, Messi y Mbappé o el Chelsea con sus inversiones millonarias. Equipos repletos de estrellas que, pese a su talento, no alcanzaron el rendimiento esperado. Los malos resultados acabaron con los entrenadores, incapaces de controlar vestuarios dominados por los egos.

Messi, Neymar y Mbappé, durante su etapa en el PSG / EFE

Sin Mbappé, Neymar y Messi, el PSG ha ganado títulos y alcanzado la final del Mundial de Clubes. El Real Madrid, tras la salida de los 'Galácticos', volvió a encontrar equilibrio y conquistó varias Champions. El Manchester City, con control de egos, disciplina y profesionalidad, ha reinado en los últimos años. Con la salida de Balotelli, un delantero que lo tenía todo para ser un 'top' mundial excepto la profesionalidad, el equipo mejoró notablemente.

El Bayern de Múnich, con su innegociable exigencia de actitud ejemplar, es uno de los conjuntos más equilibrados. Sané, pese a ser uno de los mejores extremos de la última década, no encajó en la dinámica del vestuario y acabó vendido al Galatasaray. Sin él, el equipo juega mejor. Hay más: Cassano, delantero italiano de enorme talento, no encajó en el Real Madrid por su indisciplina. Con su salida, el equipo ganó cohesión y eficacia. Paul Gascoigne, genial pero indisciplinado, nunca logró éxitos importantes; sus equipos rendían mejor sin él. Cantona, completísimo pero impredecible, también generaba conflictos que dificultaban la construcción de un equipo ganador. Sin él, el Manchester United funcionó mejor.

Vinicius es un problema para el Real Madrid

El brasileño, sin ningún tipo de duda, es un extremo de gran calidad, pero se encuentra hoy en ese grupo de jugadores cuyo comportamiento puede perjudicar más que ayudar, convirtiéndose en un desafío para el entrenador y en un problema para la imagen del club. La fuerza del equipo, la cohesión del grupo y el trato justo dentro del vestuario motivan, elevan el nivel de ambición y forjan carácter ganador. Lo hemos visto con el Bodo Glimt noruego, campeón ante el histórico Rosenborg; con el Mjällby, que superó a Malmö y AIK en Suecia; con el Leicester de Ranieri, campeón de la Premier ante los gigantes ingleses; o con el Liverpool esta misma temporada, que rindió mejor sin sus fichajes multimillonarios.

Bakero, Romario y Cruyff, durante su etapa en el FC Barcelona / ANTONI CAMPAÑA

En este aspecto, el Barça siempre ha sido un ejemplo. Johan Cruyff prescindió de Romario en su mejor momento por no respetar las normas internas y el equipo siguió ganando. Con Frank Rijkaard se potenció la cantera —Valdés, Piqué, Puyol, Xavi, Iniesta, Busquets, Messi...— y se incorporaron jugadores humildes y ambiciosos como Dani Alves o Eric Abidal, logrando años de fútbol espectacular y títulos. Incluso un gigante como Ibrahimovic no encajó y pasó sin poder mostrar toda su calidad. Con Hansi Flick, el equipo ha mostrado lo mismo: egos controlados, solidaridad, ambición y respeto mutuo. Esa es la base de un grupo campeón.

Lamine Yamal, durante un entrenamiento en el Barça / EFE

También existieron jugadores con gran ego, pero con inteligencia y liderazgo positivos. Johan Cruyff era respetado y admirado por sus compañeros: su influencia mejoraba el vestuario. Pelé quería jugar siempre, pero lo hacía con respeto y pensando en el bien del equipo. Maradona, un genio con una vida desordenada, tenía un ego positivo que impulsaba a sus compañeros y dejaba huella humana y futbolística.

La actitud de Lamine Yamal es irreprochable

Por último, quiero mencionar a Lamine Yamal. No comparto las críticas recientes hacia él. Es muy joven, se esfuerza por el equipo incluso jugando lesionado, trabaja defensivamente y mantiene una actitud ejemplar. No se le debe exigir más que a los demás. Mientras siga entrenando con entrega y sumando dentro y fuera del vestuario, no merece reproches, sino apoyo. Cuando recupere su tono físico y el equipo vuelva a su nivel, volveremos a disfrutar de su genialidad. Porque, en el fondo, gestionar el éxito es mucho más difícil que gestionar el fracaso.