La gestión de la sobreproducción de centrocampistas de La Masia

El centro del campo del Barça contra el Betis estuvo formado por Eric García, Pedri y Lamine. En el banquillo, además de Frenkie De Jong, Flick disponía de Casadó, Bernal, Fermín, Olmo y Tommy Marqués. Además de todos estos centrocampistas hay que tener en cuenta a Gavi que está lesionado.

Si nos fijamos en el once de Belletti contra el Alcoyano la alineación titular estaba formada en la medular por Roger, Brian Fariñas y Toni. En el banquillo quedaron jugadores del potencial de Guille o Quim Junyent que estarán con Pol Planas para el partido contra el Eintracht de la Youth League.

Flick dispone de numerosos centrocampistas de calidad / Valentí Enrich

Esto querrá decir que es probable que en el banquillo del Johan se queden en este partido europeo centrocampistas tan ilusionantes y brillantes como Ebrima, Orian Goren o Pedro Villar. Hay que recordar que Pedro Rodríguez es el organizador y máximo goleador del Juvenil a mientras que el prometedor Dani Ávila está lesionado.

Orian Goren es una perla de un nivel excelente / Dani Barbeito

Entre el primer equipo, filial y Juvenil A, el Barça cuenta con más de una decena de centrocampistas con potencial de cracks. Es evidente que todos no van a poder triunfar en el primer equipo blaugrana.

La clave en esta situación es evitar fichar centrocampistas durante muchos años y potenciar a estos talentos enormes de la casa. Y en este sentido la política de cesiones o traspasos con opciones de recompra puede ser positiva para lograr un equilibrio entre los intereses económicos y deportivos.

Fermín Olmo y Casadó son tres futbolistas de La Masia instalados en el primer equipo / Valentí Enrich

La Masia siempre ha producido centrocampistas de una gran calidad pero la situación actual es extraordinaria con generaciones de medios de un valor inmenso.

Con todo sería imperdonable acudir al mercado y no valorar el talento sobresaliente que surge de la cantera con el que hay que realizar una gestión inteligente para que salga ganando tanto el club como los jugadores.

Si el Barça quiere en los próximos años seguir marcando las diferencias con jugadores de casa será importante valorar en su justa medida la proyección de cada futbolista y las necesidades del primer equipo para encajarlos.

Nombres como Ebrima, Orian, Pedro Rodríguez, Villar, Quim, Guille, Juan,Toni o Tommy son el futuro del club sin olvidarnos de los Casadó, Bernal, Dro, Fermín, Gavi o Bernal.

Casadó, Dro y Bernal en el banquillo / Dani Barbeito

La sobreproducción no puede ser un problema sino una bendición para aprovechar todo el talento que brota de La Masia.

Es importante que se imponga el conocimiento a fondo de los jugadores, el criterio deportivo y la mirada a medio plazo para saber como gestionar cada caso y que todo el mundo salga beneficiado.