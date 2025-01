La gestión de Flick de la portería

Szczęsny, titular ante el Valencia / Xavier Ferrandiz

Desde el desconocimiento futbolístico obtenido por el ejercicio del periodismo deportivo —aquí se entiende desconocimiento como aquella sensación que me hace creer que soy entendido en una materia en la que pliego mucho o nada—, siempre he creído y defendido que la portería debería de ser la única posición del campo que no debería alternarse casi nunca, pese a entender la dificultad de tener en el banquillo a un portero que quiere ser titular y que se sabe titular en otro equipo. Porque el portero, más que ningún otro futbolista del equipo, debe saber que no perderá el puesto aunque cometa un error grave.

Ahora el entrenador alemán del Barça, Hansi Flick, parece haber decidido terminar con la alternancia entre Iñaki Peña y Wojciech Szczesny y darle la titularidad indiscutible al polaco. Es lo que se deduce de sus últimas declaraciones. De hecho, es lo que ya se intuía desde el momento en que el club decidió retrasarle la jubilación para suplir al lesionado Marc-André ter Stegen. Entonces, lo negaron con argumentos creíbles –aunque no del todo convincentes– y con la confianza dada a Peña, a la que respondió. Y, sin embargo, la duda persistió. Un retraso en una charla técnica puso en marcha una rueda de cambios que costaba de entender. El desenlace de la historia era más que previsible.

La cuestión es que la alternancia adoptada por Flick en las últimas semanas me ha hecho tambalear aquella creencia que consideraba tan granítica. Porque bien pudiera ser positivo contar con dos porteros de características distintas para utilizar en función del planteamiento y las características del rival. Y porque existen lesiones y sanciones, como se ha visto. Por eso, es necesario que ambos estén preparados y confiados. Y Szczesny, como también se ha podido ver en los pocos partidos que ha disputado, va a necesitar de bastantes minutos para recuperar el nivel que se le supone y adaptarse al juego de sus compañeros.

Si la apuesta de Flick ya es tan definitiva como parece ser, puede que haya uno de los dos contento y aliviado, y el otro tocado y hundido y pensando si de esto trata el fútbol profesional.