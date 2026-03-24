Gerard Martín, el jugador más mejorado de la era Hansi Flick

Si hubiera que escoger a un solo jugador como el más mejorado desde que Don Hansi Flick y Parera es entrenador del FC Barcelona. Únicamente un futbolista. Quizás muchos barcelonistas (y no tan barcelonistas) elegirían a Gerard Martín.

El salto que ha protagonizado el de Sant Andreu de la Barca en apenas 18-19 meses a las órdenes del técnico de Heidelberg es bestial. Es verdad que ya venía con una muy buena base de un año bajo la batuta de Rafa Márquez. Fue la mejor base para después irrumpir y derribar la puerta del primer equipo. Sería injusto, lógicamente, no hacer referencia a sus anteriores clubes de formación como el Sant Gabriel o el Cornellà.

Cornellà y Sant Gabriel en la formación

Con esto no estamos diciendo que el defensa llegara al filial del Barça partiendo de cero ni mucho menos. Ya aterrizó con un máster en la entidad verde forjándose en Primera RFEF y seguramente no se entendería lo que es ahora como jugador sin ese periplo en la categoría de bronce del fútbol español y forjándose en campos de la geografía española donde no siempre se podía hacer circular el balón a ras de césped. Pero es innegable que a lo largo de este tiempo desde que Flick cogió las riendas se ha transformado en un jugador de élite y mundial.

Gerard Martín en el partido contra el Rayo Vallecano / 65

Capaz de rendir en cualquier posición de la zaga y de ser no solo competitivo, sino adaptarse a las enormes y únicas exigencias que tiene un central en el ecosistema del primer equipo del Barça. Martín ya vivió un primer año de azulgrana con Márquez en el que fue una de las piezas más indispensables. Un intocable. Con decir que solo se perdió un partido en toda la temporada y por acumulación de amarillas queda más o menos todo dicho.

Ahí se empezó a empapar de ese juego de posesión que se cultiva en can Barça. Aprender a buscar soluciones a ras de césped incluso en situaciones de presión del rival, tensionado. Y ya cuando recibió la oportunidad de dar el salto al primer equipo en aquella pretemporada de 2024 fue el pase a la siguiente pantalla. Flick, como ha dicho recientemente, ya vio algo. Y lo comentó con Deco.

Una esponja ya a edad avanzada

Un jugador que, pese a tener ya 22 años, aún tenía un margen de mejora brutal. Disciplinado como el que más y una esponja. Esa ha sido la base para alcanzar su nivel actual. Su capacidad de aprendizaje y una profesionalidad por encima de la media. Si Gerard ya nos dejó la temporada pasada una línea ascendente clarísima, en la actual ha sobrepasado los límites que ya creíamos que había sobrepasado hace unos meses.

DAVID BERNABEU

Se ha consolidado como central zurdo y ha adquirido una habilidad valiosísima para filtrar pases por dentro y superar líneas. Si antes la consigna era flotarlo por parte de los rivales y marcar a Cubarsí, ahora ya ha dejado de ser un buen negocio. Para un servidor, el ‘Most Improved Player’ de la era Hansi Flick. El más mejorado, vaya.