El genio busca la lámpara con la que fundió a Di Marco

Con este Lamine no va a bastar. Valga este titular como un compendio inteligible de lo que pretendo trasladar en este artículo. Que no va a ser, ni mucho menos, que el motivo por el que el Barça cayó en Londres como cayó fuera porque Yamal perdió su duelo con Cucurella. Eso, desde luego, influyó; pero no más que los errores - para mí - de Hansi Flick en el once, la falta de respuesta en el centro del campo, la inoperancia de la dupla Eric-Frenkie, la pésima presión alta, el desacierto de Ferran, el curso desesperante de Koundé o, por supuesto, el último despropósito de Ronald Araujo.

Dicho esto, nada de lo mucho y malo que pasó puede esconder que Lamine Yamal sigue sin ser el de hace meses. A pesar de su linea ascendente en la liga y sus detalles siempre de gran nivel, ni se acerca a la postal que ridiculizó a Di Marco. El de hace un año, hubiera ido a por Cucurella veinticinco veces, le habría retado por fuera y por dentro, desgastado con la repetición de esfuerzos y, ante la exhibición física del Chelsea, habría desafiado al rival. El del martes, más allá de algún destello, aceptó el escenario y se resignó a su suerte. Por eso, no pudo con Cucu y se fue con una carita que debió ser para sí mismo.

Ya sé que pelea contra la pubalgia. Ignoro si aún juega con dolor, y cuánto le sigue condicionando. Sólo digo lo que es. Y hoy anda lejos de poder levantar, por sí solo, un resultado como ante el Inter. Cuando Pedri no está, el Barça lo nota en el juego. Pero sin ese Lamine desbordante, al Barça le va a alcanzar en la Liga. En Europa, no. Eso debemos tenerlo claro, mientras rezamos para que el genio sonría y vuelva a frotar su dorada lámpara.