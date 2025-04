Gavi salsea la previa con una frase codificable

Gavi, en rueda de prensa / SPORT.es

La risa de una mayor parte de los periodistas que ayer nos citamos con Pablo Paéz Gaviria, “Gavi”, la provocaron, básicamente, dos cosas. En primer lugar, el factor sorpresa. Nadie esperaba que Gavi decidiera utilizar esa expresión. Después, la actitud del palaciego ante el micrófono. Produce ternura. Le habla a la prensa como a un compañero del vestuario o a un amigo de su quinta. Sin rodeos, al grano, como en el campo. Como cuando le marcó la línea a Ceballos o metió la cabeza en la bota de un rival. Gavi es así. Su amor al Barça, su mirada, sus muecas y la pasión que transmite generan altos niveles de identificación y, a la vez, su espontaneidad y su transparencia causan apego y gracia.

En el club - me imagino - le invitarán a medir su lenguaje. Es evidente. Un futbolista del Barça, veterano o joven, tiene que eludir ese tipo de construcciones. Primero, porque hay que respetar todas las opiniones. Y segundo, porque casi siempre se puede decir lo mismo sin necesidad de introducir un taco. Pero desmarcaría su “no tienen ni p... idea” del de Luís Enrique, por ejemplo. El asturiano desecha al periodista por su propia condición. La de Gavi, me parece a mí, es una respuesta a quienes no le respetaron cuando debutó en la selección tras jugar “un ratito” - así se referían - en Primera. Luego, tras exhibirse en la Nations, le buscaron en su asunto con Ceballos o en su desmesura en los duelos, algo en lo que es cierto que debe mejorar. Desde luego, Gavi no es Pedri pero, por supuesto, está probado que sabe jugar al fútbol. Lo vimos el sábado. Y lo veremos hoy, si le ponen. Si no, como dijo, lo aceptará. Y eso, para crecer, es casi más importante que todo lo demás.

