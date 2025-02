Gavi y diez más, siempre

Gavi es el alma del FC Barcelona / RFEF

Gavi está arrancando después de pasarse casi un año sin jugar debido a la grave lesión sufrida en Valladolid ante Georgia. Un largo camino que ha superado de forma satisfactoria. Gavi juega sin miedo, metiendo la pierna y, con más o menos acierto, siempre sumando para el equipo.

El tiempo pasa y la vorágine frenética del fútbol borra muchos recuerdos. Pero cabe acordarse de que Gavi empezó como suplente en el primer partido de la temporada anterior con Xavi Hernández en Getafe. Fue un lujo que duró una sola jornada ya que a partir de entonces lo jugó todo antes de que llegara la lesión.

Ahora se cuestiona su partido ante el Atlético de Madrid y que no está tan fino como antes de su grave percance. Puede que le falte todavía más rodaje o encontrar su espacio dentro del entramado de Hansi Flick. Todos los contras que puedan surgir están por debajo de los pros para que Gavi siempre lo quiera en mi equipo.

Quizá se despistó en el marcaje a Marcos Llorente en el tercer gol rojiblanco y que quiera demostrar más de la cuenta cuando no lo necesita. Así se le vio, por ejemplo, en otro partido más flojo frente a la UD Las Palmas en Montjuïc, cuando actuó de pivote.

Pegas siempre se le pueden encontrar, aunque ocurre igual con el resto de sus compañeros. En el fútbol no existe la perfección, pero lo que sí existe siempre en algunos futbolistas es la implicación y el compromiso. Dos factores en los que Gavi está en todo momento de sobresaliente.

Gavi, en el partido ante el Atlético de Madrid / Valentí Enric

Gavi nunca fallará por haberle faltado intensidad o ser blando. Además, por su perfil de futbolista es muy permeable en cualquier posición del campo. Puede rendir a un alto nivel tanto de interior, como más avanzado escorado a la izquierda, como demostró con Xavi Hernández.

Un futbolista con su corazón y calidad no puede faltar nunca. No existe en el mercado. Solo puede surgir de La Masia, con el corazón azulgrana y un hambre por jugar al fútbol fuera de lo común. Sus ganas tapan cualquiera de las carencias que aún puede tener en esta fase de vuelta a los terrenos de juego.

Flick quizá debería valorar que Gavi ya se merece jugar algún partido los 90 minutos. Ha demostrado estar preparado, pese a que en sus 24 encuentros de esta temporada no ha jugado aún un partido entero.

Gavi es un león que no puede estar enjaulado. Hay que darle libertad y dejarle correr sobre el terreno de juego. Al igual que Casadó o Pedri. Mientras Frenkie de Jong está recibiendo una confianza superior al rendimiento que ha ofrecido hasta la fecha, Gavi tiene un trasfondo y muchos elementos tangibles o intangibles que deberían situarle en el once de forma permanente. Y no hace falta buscar muchas razones. Simplemente se lo merece.