¿Gastar mucho dinero en fichajes es garantía de ganar títulos o es más garantía conocer bien tu plantilla y los jóvenes que tienes?

El PSG alzó la Champions sin Mbappé, Messi y Neymar / Martin Meissner / AP| Martin Meissner / AP

Como cada verano, estamos viendo compra y venta de jugadores, cesiones y cambio de entrenadores. Cada año se incrementan más las inversiones de los grandes equipos, sobre todo de la Premier League, en los grandes jugadores, y los traspasos de 100 millones o más son cada vez más frecuentes. En principio, en este aspecto, la diferencia entre los grandes y pequeños equipos en calidad de las plantillas es más evidente, algo que afecta a la competitividad y el nivel de juego en los partidos. A mí, en particular, me preocupa. Es necesario analizar cómo afrontar esta situación.

Como el tope salarial está bien definido y condiciona las incorporaciones, también limitar traspasos sería buena idea. Para mí, permitir pagar por un jugador más de 50–60 millones altera las competiciones nacionales y desequilibra las posibilidades de los equipos en las competiciones europeas. Además, esta iniciativa haría que el jugador de casa fuera más valorado, visionado y utilizado.

Con algunos ejemplos justifico mi opinión y demuestro, en general, que invertir mucho dinero en un jugador muchas veces no es buena decisión:

Philippe Coutinho – 160 millones aprox. (Liverpool – Barça)

Gareth Bale – 100 millones aprox. (Tottenham – R. Madrid)

Paul Pogba – 105 millones aprox. (Juventus – M. United)

Neymar – 220 millones aprox. (Barça – PSG)

Mbappé – 180 millones (Mónaco – PSG)

E. Hazard – 100 millones aprox. (Chelsea – R. Madrid)

J. Félix – 128 millones aprox. (Benfica – At. Madrid)

J. Grealish – 118 millones aprox. (Aston Villa – M. City)

A. Griezmann – 120 millones aprox. (At. Madrid – Barça)

Enzo Fernández – 121 millones aprox. (Benfica – Chelsea)

C. Ronaldo – 117 millones aprox. (R. Madrid – Juventus)

Estos son casos más conocidos y significativos, pero hay otros como Antony (Ajax – M. United), Mudryk (Shakhtar – Chelsea), Caicedo (Brighton – Chelsea), Maguire (Leicester – M. United), Højlund (Atalanta – M. United), Tonali (Milan – Newcastle), Gonzalo Ramos (Benfica – PSG), Vlahović (Fiorentina – Juventus), etc., que han sido traspasados entre 80-100 millones de euros y no han cumplido con las expectativas, es decir, con un rendimiento muy por debajo de la inversión. ¡Son muchos, demasiados ejemplos de inversiones desorbitadas! Hay que analizar, valorar y establecer criterios en los traspasos por el bien del fútbol.

El valor añadido de la cantera

Tenemos al Barça actual como ejemplo extraordinario en cuanto a las inversiones y traspasos en el último año, apostando por jugadores de casa. Dani Olmo, única incorporación de la temporada pasada, y el equipo ha ganado la Liga, la Copa del Rey, la Supercopa de España y, por errores arbitrales, no llegó a la final de la Liga de Campeones. Aparte, desplegó el fútbol más atractivo de Europa.

Este año, de momento, Joan García, Rashford y Bardghji son las únicas incorporaciones, con muy poca inversión, y el equipo sigue en la misma línea, jugando muy buen fútbol en la pretemporada, goleando a los oponentes. ¡Los culers están muy contentos! Se ha creado un ambiente lleno de optimismo, positivismo e ilusión.

Con Ancelotti, se fichó a Endrick, no se contaba con Gonzalo, y esta pretemporada con Xabi Alonso ha sido al revés: Gonzalo es prioridad y ha sido uno de los mejores de la pretemporada. Jugador de casa y además gratis.

Arda Güler ahora parece ser un jugador muy importante para el equipo y la temporada pasada su presencia fue testimonial. Bellingham ha sido una inversión muy importante y de momento no es rentable.

El Atlético de Madrid en los últimos años ha fichado jugadores de mucha calidad en todas las líneas, pero el equipo tiene altibajos en su rendimiento y no acaba de desplegar un fútbol vistoso y atractivo. El canterano Barrios le ha dado un plus en el medio campo, pero son muy pocos de la cantera los que tienen oportunidad de estar en el primer equipo. ¿Es problema del entrenador? Para mí sí.

El Manchester City deja salir a Cole Palmer y la temporada siguiente ha sido proclamado mejor centrocampista de la Premier y más efectivo en goles y asistencias en Europa jugando con el Chelsea. En el Mundialito de este verano fue proclamado mejor jugador. ¿Dónde está el error en su valoración por parte del M. City?

El PSG con Neymar, Messi y Mbappé salvó la liga francesa, pero en la Liga de Campeones el rendimiento fue muy pobre. Invirtiendo muchísimo dinero y, sin ellos, con mucho menos dinero invertido, ha ganado la Champions, aparte de la liga francesa, la Copa de Francia y ha jugado la final del Mundialito. ¡Un ejemplo a analizar y tener en cuenta!

El Liverpool, la temporada pasada, con poca inversión, ganó la Premier con cierta facilidad, jugando buen fútbol. De momento ha invertido más de 350 millones este verano en fichajes – Wirtz, Ekitike, Kerkez, Frimpong – y con ellos perdió contra el Crystal Palace la semana pasada el partido que enfrenta al campeón de la Premier y FA Cup (copa nacional más antigua de Inglaterra). Es evidente que estos jugadores necesitan adaptarse, pero vamos a ver qué rendimiento demostrarán al ser grandes inversiones. Szoboszlai ha jugado muy bien en la posición de media punta y ahora la ocupará Wirtz. ¿Hacía falta invertir tanto dinero en esta posición (125 millones)?

Dirección deportiva

Cada vez más es importante tener un director deportivo con grandes conocimientos del fútbol para la confección de la plantilla. Conocer a la perfección el mercado, sobre todo tu equipo, talentos jóvenes que tiene el club, ser valiente al apostar por ellos, tener claro qué entrenador necesita el equipo para sacar el máximo rendimiento de la plantilla, incrementar el valor del jugador y, sobre todo, saber incorporar el tipo de jugador que no tienes y que necesitas.

Jugador que elevará el nivel de calidad de la plantilla, no porque tenga un gran nombre y sea atractivo tenerle, y sobre todo un jugador que aportará – sumará – al buen ambiente del vestuario, no un futbolista con demasiado ego. ¡Hacer una plantilla equilibrada!

En esto, el Barça es un ejemplo en el fútbol mundial, no solo europeo. Deco, con su equipo, está gestionando con total acierto la confección de la plantilla.