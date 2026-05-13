Los Garcia del Barça no llevan acento

Uno sí que lo llevan. Como un sello marca de la casa. La única tilde que no escriben pero que llevan bien cosida. Uno, Eric, en el ADN. Otro, Joan, en su corto recorrido como portero titular del Barça pero con la suficiente personalidad para pedir que se escriba su apellido como él quiere y para reconocer que llegó al club azulgrana “para ésto”. Ganar. El pronombre nos señala un camino que tiene que ver con un estilo de juego, una dura y solidaria forma de trabajar, un sentimiento de pertenencia, un sostén emocional para una afición transversal hecha a vivirlas de todos los colores -además de los suyos- y, por supuesto, un qué y un cómo que son un orgullo

Esta Liga ganada y celebrada nos describe a la perfección a este equipo y a su entrenador, cuyo apellido vuelve a sonar fuerte cuando buscamos una palabra que describa este nuevo éxito. El que ha sabido corregir y, casi siempre, corregirse en el terreno de juego. Esta temporada no es idéntica a la anterior. Ha habido más piedras en el camino pero una buena lectura deportiva y otras, excelentes, de vestuario y del ‘es lo que hay’, les ha llevado a todos a una gloria real. Aquí, los premios individuales computan lo estrictamente necesario. Ni la plantilla, ni el club ni los medios de comunicación nos entestamos en destacarlos. Si llegan, bienvenidos sean. Y si no, también.

Cuarenta y ocho horas después de lo logrado, no es fácil resumir en una ‘contra’ lo acontecido, lo sufrido, lo llorado, lo peleado, lo disfrutado y lo reconocido en los últimos meses. Agarrado siempre al presente y a una incertidumbre económica, el Barça ha vivido esta temporada elecciones, derrotas en el Bernabeu, un sinfín de lesiones y un entorno muy hostil por mor del ‘caso Negreira’. Pero en todo este tiempo, siempre he tenido la sensación que estos jugadores, la mayoría tan jóvenes y tan culers, tienen también en el ADN este sentimiento de ir contracorriente, de la resiliencia y del saber que, si le quitan el acento a un apellido, las cosas no serán tan fáciles.

Con el confetti aún enredado en el cabello, repesco las notas escritas a pie de rúa y de AVE y le doy su merecido espacio, el honor y la gloria a los que sostenían a Casadó y a Balde sobre sus hombros. A los que de madrugada, se fumaron un ‘piti’ con Tek. Y un puro con Laporta en Luz de Gas. A los que se lanzaron al mar con Joan Gaspart por inciativa de El Chiringuito. A la esposa de Hansi Flick, soporte emocional en unos días tan complejos para él. Al departamento de comunicación del Barça. A Cubarsí al que, como él dijo, “me endiñaron el megáfono” y que lideró desde el ‘seny’ una parte de la fiesta en el Camp Nou. A las novias discretas. Un plus. Al equipo de Hansi, más discreto aún. Que en Formentera lo celebréis como sabéis y os merecéis. A los que hacen realidad el himno porque ‘una bandera ens agermana. Tan se val d’on venim’. A los que siempre están y lo celebran públicamente porque son arte y parte, como Messi, Puyol, Xavi y tantos otros. A los que cumplen las tradiciones con el bono del Bicing a corriente de pago. Y a los auténticos, con y sin acento.