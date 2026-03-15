¡Que gane el socio del Barça!

Hoy no es un día cualquiera para el barcelonismo. El socio solo tiene la palabra una vez cada cinco años y toca ejercerla con responsabilidad. Es un privilegio que hay que valorar y conservar como un valor diferencial porque es una excepción en el mundo del fútbol.

Ningún club de la Premier, por poner un ejemplo, puede elegir a su presidente a través de un sistema democrático como son las votaciones. Aquí son los socios, como propietarios de la entidad, quienes tienen el poder de elección y esto constituye una razón poderosa para no convertirse nunca en sociedad anónima.

El Barça decide entre revalidar la confianza a Laporta o apostar por el cambio que promete Font. La campaña electoral ha demostrado que el club vive con interés su futuro y esto se tiene que confirmar con una afluencia masiva a las urnas.

Superar los 55.611 votos del 2021 es el primer objetivo; alcanzar una participación que supere ampliamente el 50% sería un éxito, teniendo en cuenta que no se ha validado el voto digital ni por correo.

El resultado de las urnas es más incierto de lo que parecía hace un mes; el cara a cara de la campaña final ha equilibrado las cosas. Suposiciones, pronósticos y deseos encubiertos hay muchos, la realidad llegará esta noche.

Font ha subido el nivel de su discurso y su poder de atracción. Laporta mantiene la fidelidad de sus seguidores y se beneficia de la buena marcha del equipo. El aspirante ha puesto en marcha la táctica de que un buen ataque es la mejor defensa, pero el expresidente no se ha dejado pisar el terreno mostrando populismo y empatía.

La intuición nos dice que ganará Laporta, pero con menos contundencia de lo que desearía. La lógica lleva a pensar que Font superará con creces los 16.679 votos que consiguió en las últimas elecciones al ser el candidato único de la oposición.

La campaña electoral ha dado mucho juego hasta el punto de que a veces, por el mal estilo de las acusaciones y enfrentamientos, parecía una campaña política, con anuncios en prensa, radio y televisión incluidos. Más de un millón de euros ha invertido cada candidatura. Flick tiene el honor de ser el campeón virtual, el más citado, el más elogiado, el único que ha puesto de acuerdo a los dos aspirantes.

Xavi se ha convertido en el francotirador con unas declaraciones que, más que ayudar a Font, querían erosionar a Laporta. Messi, escondido en su retiro dorado de Miami, no ha querido decir lo que piensa, poco amigo de entrar en guerras.

Alejandro Echevarría, en su papel de cuñado, ha tenido más protagonismo que Lamine. Deco ha visto pasar dardos envenenados por encima de su cabeza. Limak no ha escapado de la polémica, ya que el Camp Nou no estará acabado hasta el 2028.

A partir de aquí nos callamos, la voz del socio tiene la palabra. Toca ir a votar.